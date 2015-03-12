"Нұрлы жол" в действии

Лаура ТУСУПБЕКОВА
Ядром программы "Нұрлы жол" А. Бижанов считает строительство и модернизацию автомобильных, железнодорожных и других магистралей.

– Все это позволит не только связать воедино отдаленные уголки нашей республики, но и увеличить грузопотоки, повысить транзитный потенциал страны, придать новый импульс строительной индустрии и другим связанным с ней отраслям экономики, обеспечить работой более 200 тысяч казахстанцев. Таким образом, программа "Нұрлы жол" отвечает принципу социальной политики страны, – отметил А. Бижанов.

А. Бижанов подчеркнул, что внесенные в бюджет страны поправки в связи с падением цен на нефть не затронули социальных обязательств. Они были и остаются важнейшим приоритетом государственной политики.

– Доля расходов на социальную сферу в 2015 году по отношению к общему объему расходов с учетом сокращения остается стабильной – 39,2%, или свыше 2,8 триллиона тенге, – уточнил сенатор.

Также А. Бижанов напомнил, что с 1 января текущего года размеры пенсионных выплат повышены на 9%, увеличилась величина прожиточного минимума, выросли единовременные пособия в связи с рождением ребенка. И эти показатели будут сохранены в течение всего предстоящего года.

Было отмечено, что, несмотря на сложности и определенные бюджетные ограничения, работа по модернизации образования и здравоохранения будет продолжена. Так, только на строительство трехсменных и ремонт аварийных школ будет направлено 17,3 млрд. тенге.

Достойным ответом нашей страны на мировой кризис назвал программу "Нұрлы жол" сенатор А. Мусаханов, так как основная идея программы – создание высокоразвитых транспортных, энергетических, индустриальных, развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Сенатор напомнил о задачах, поставленных Главой государства на расширенном заседании Правительства. Так, Президент поручил расширить государственную поддержку сельского хозяйства, осуществить меры по защите внутреннего рынка. Приняты меры по оптимизации бюджетных расходов, при этом социальные обязательства не подверглись корректировке. Приняты меры по недопущению повышения роста безработицы, созданию условий для развития предпринимательства, развития рациональной денежно-кредитной политики.

– Реализация программы "Нұрлы жол" дает возможность построить более сильную экономику и выйти из сложного периода с более устойчивыми результатами, обновленной инфраструктурой, – отметил А. Мусаханов.

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