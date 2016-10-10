НУХ "Байтерек" выступит гарантом для дольщиков

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Холдинг "Байтерек" запускает механизм гарантирования жилищного строительства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
В соответствии с новым "Законом о долевом участии в жилищном строительстве",
фонд будет предоставлять гарантии дольщикам для завершения строительства жилых домов.
Целью создания фонда является обеспечение стабильности и эффективности системы гарантирования долевого участия в жилищном строительстве, защиты прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантийного случая, а также стимулирование рынка долевого жилищного строительства.
Гарантии будут предоставляться в случае нарушения срока ввода в эксплуатацию жилых домов, нецелевого использования средств и несостоятельности застройщика по решению суда.
На первоначальном этапе, при рассмотрении заявки застройщика фонд будет проверять застройщика на соответствие требованиям нового закона. В случае соответствия всем требованиям фонд будет заключать с застройщиком и уполномоченной компанией договор о предоставлении гарантии. В последующем фонд будет контролировать целевое использование денег дольщиков через независимую инжиниринговую компанию, которая, в свою очередь, также будет контролировать качество возводимого жилья.
Реализация механизма гарантирования жилищного строительства направлена на обеспечение инвестиционной привлекательности строительной отрасли как для дольщиков, так и для инвесторов. Тем самым повысятся прозрачность строительной отрасли и ответственность застройщиков.