Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству

Заседание Координационного совета по вопросам профилактики семейно-бытового насилия и правонарушений в общественных местах прошло в Астане под председательством Генерального прокурора Берика Асылова.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, а также руководители государственных органов и другие заинтересованные лица.

Открывая заседание, Генпрокурор подчеркнул, что по поручению Главы государства в Казахстане принимается комплекс мер по снижению уровня бытового насилия.

– В этом году увеличены сроки ареста за семейно-бытовые правонарушения, введен запрет повторного примирения сторон. Перестроена работа полиции по реагированию на жалобы жертв домашнего насилия (от заявительного порядка перешли к выявительному. – Ред.). Как результат, в третьем квартале число привлеченных к адмответственности «семейных дебоширов» возросло с 7 тысяч до 27 тысяч. С начала года за убийство и нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть, к длительным срокам лишения свободы осуждены 80 лиц. Но одними карательными методами ситуацию не исправить. Нужна активная поддержка общества и каждого гражданина в наведении порядка, – заявил Берик Асылов.

Необходимы бескомпромиссное противодействие и нулевая терпимость ко всем видам преступлений – от уличного бескультурья до похищений, грабежей и убийств.

Такое отношение должно быть и к семейно-бытовому насилию. Вместе с тем, как обратил внимание Генпрокурор, до сих пор многие жертвы не обращаются в полицию, в том числе под давлением родственников. Безнаказанность за издевательства и побои приводит порой к тяжким последствиям, вплоть до гибели женщин и детей. И для того, чтобы обезопасить общество, поменять правосознание людей, необходимы конкретные меры и решения.

О том, что уже сделано в данном направлении и что планируется сделать для дальнейшего улучшения ситуации, на заседании доложил начальник Службы по защите общественных интересов ГП РК Марат Абишев.

В частности, он рассказал о комплексе мер, выработанных для решения проблемы бытового насилия с учетом лучшего зарубежного опыта. Они разделены на три блока – это усиление ответственности, превенция и идеология.

В части усиления ответственности за семейно-бытовое насилие в нашей стране уже принимаются последовательные меры. Сейчас депутаты Мажилиса прорабатывают очередные поправки на сей счет. Генпрокуратура со своей стороны предлагает ввести усиленную ответственность в отношении тех, кто систематически избивает своих близких, совершает насилие в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Есть также инициатива ввести ответственность за «сталкинг» (навязчивое преследование).

Что касается профилактики, то здесь также нужны системные меры, в том числе совершенствование законодательства. Например, в Казахстане с 2009 года внедрены такие меры, как защитное предписание, особые требования суда для правонарушителей. Они используются, но особо эффективными их назвать пока трудно.

Как подчеркнул Марат Абишев, ни предписание, ни судебное требование не ограничивают агрессора в вопросе проживания с потерпевшей в одном доме, нет конкретного запрета на приближение. В законе прописаны общие требования, но не инструменты контроля и механизмы обеспечения безопасности жертвы.

Предлагается внедрить в отечественную практику опыт принудительного отселения лица, совершившего насилие, от жерт­вы (на короткий срок или совсем, причем вне зависимости от того, есть ли у него другое жилье, – здесь закон всегда должен быть на стороне жертвы), запрет на приближение. Также предлагается выставлять защитные предписания без учета мнения потерпевшей, а за их нарушение налагать арест не на 10, а на 30 суток.

Отдельно спикер отметил важность работы по реабилитации и перевоспитанию самого агрессора. Здесь, в частности, можно использовать такие неплохо зарекомендовавшие себя в мире инструменты, как психологичес­кая коррекция поведения правонарушителя (принудительная или добровольная).

Есть еще много других социальных и экономических вопросов (от отсутствия жилья и безработицы до злоупотребления алкоголем и наркотиками), которые напрямую влияют на климат в семье. Имеется хороший инструмент выявления рисковых семей для точечной работы с ними – цифровая карта семьи, и его надо дальше совершенствовать.

Не менее важное направление – выстраивание идеологической работы. В обществе должна насаждаться нетерпимость к домашнему насилию.

– У истоков бытового насилия, как правило, лежат социальные и культурные предрассудки. Неправильные представления о доминировании мужчин и безраздельной власти в семье подкрепляются традиционными пережитками и патриархальными установками. На самом деле дремучие «традиционные» ценности нужно переосмысливать и адаптировать их под сегодняшние реалии, – подчеркнул Марат Абишев.

При этом необходимо последовательно продвигать идеи недопустимости насилия с учетом исконно-культурных элемен­тов идентичности народов Казахстана.

– Сейчас неравнодушные люди, спортсмены, волонтеры активно выступают в социальных сетях, осуждают «домашних тиранов». И это хороший пример общественного порицания. Каждый «абьюзер» должен стать «нерукопожатным». Нулевую терпимость к насилию, бескультурью и хамству нужно прививать уже с детских садов, со школьной скамьи через специальные учебные программы, – подчеркнул спикер.

Отдельное внимание на заседании было уделено теме криминализации бытового насилия.

Как рассказал Марат Абишев, Генпрокуратура всесторонне изу­чала этот вопрос, проводилось научное исследование, привлекались международные эксперты, ученые и представители общественности. Тогда правоведы пришли к следующему выводу: такие административные составы, как побои и причинение легкого вреда здоровью, переводить в Уголовный кодекс нельзя.

– Ранее эти составы четыре раза мигрировали из Адмкодекса в Уголовный и обратно, – напомнил он. – При переносе в Уголовный кодекс, формально усилив ответственность, мы получили значительно усложненную процедуру. Огромное количество жалоб списывалось в номенклатурные дела и оставалось без реа­гирования. В результате многие семейные дебоширы уходили от наказания. Из-за волокиты следствия жертвы зачастую были вынуждены идти на примирение с агрессорами. То есть принцип неотвратимости наказания не срабатывал, – объяснил он.

Есть и цифры статистики, подтверждающие такие выводы: до 2015 года к адмответственности привлекалось порядка 4 тыс. семейных дебоширов, с переносом этих деяний в УК их число сократилось до 600, а в 2017 году, когда они из УК обратно ушли в КоАП, выявляемость возросла в 10 раз.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха по данному вопросу также сообщил, что эксперты предлагают рассмотреть вопрос введения в Уголовный кодекс ответственности за повторное причинение легкого вреда здоровью, а также побоев.

Также заместитель главы МВД рассказал о работе по обеспечению безопасности в общественных местах. Он подчеркнул, что министерством уделяется особое внимание реализации принципа нулевой терпимости к беспорядкам и мелким нарушениям, проинформировал о мерах по ужесточению наказания за акты вандализма, порчу общественного и частного имущества.

Как отмечалось на заседании, неотвратимость наказания должна сопровождаться повышением правовой культуры населения, воспитанием у граждан уважения к законам страны и друг к другу. Генпрокурор Берик Асылов особый акцент сделал на том, что непримиримое отношение ко всем видам правонарушений необходимо прививать с раннего возраста, учить молодежь, детей. Нужно уделять пристальное внимание соответствующей воспитательной работе в школах, привлекать к ней авторитетных в молодежной среде инфлюенсеров, которые смогут понятно и убедительно донести до аудитории ценности закона и порядка.

Министр культуры и информации, глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева на заседании особо подчеркнула необходимость более тесной межведомственной координации работы в данных направлениях, причем не только на центральном, но и на местном уровнях – от этого во многом зависит эффективность.

По ее мнению, когда принимаются меры для решения тех или иных задач, недостаточно просто получать статистику по итогам проделанной работы – нужно глубже анализировать результаты, понимать, какие подходы и решения работают, а какие – нет, и почему.

– У нас есть Координационный совет по обеспечению законнос­ти, правопорядка и борьбы с преступностью. Мы все заинтересованы, чтобы количество преступлений и правонарушений снизилось, хотим достичь нулевой терпимости. Есть предложение при координационном совете создать подгруппу по профилактике для того, чтобы мы видели, как идет работа в данном направлении, как мы объединяем усилия, – предложила глава МКИ.

Кроме того, она подчеркнула важность правильного информирования общественности о принимаемых государством решениях, особенно применительно к чувствительным для общества вопросам (таким, например, как криминализация бытового насилия).

Аида Балаева акцентировала: гражданам нужно не просто говорить, какие меры принимаются, но и обосновывать их, показывать, что каждое решение принимается в результате большой экспертной и аналитической работы.

По итогам обсуждения предложен ряд мер по усилению профилактики семейно-бытового насилия, а также преступности в общественных местах.

Предстоит принять меры по совершенствованию механизма выявления неблагополучных семей, изучить эффективность использования в этих целях центров поддержки семьи. Запланировано проработать внесение законодательных изменений, направленных на совершенствование механизмов борьбы с любыми формами насилия.

В завершение заседания Генпрокурор указал на важность активной поддержки общества и каждого гражданина в наведении порядка.

Прокурорам на местах поручено мерами координации обеспечить реализацию задач по снижению уровня преступности, а также устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.