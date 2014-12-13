Свежий выпуск Нулевая терпимость к правонарушениям

Под угрозой оказалась национальная безопас­ность нового государства и его состоятельность.



В переломные годы благодаря усилиям Президента и его решительности правоохранительным органам удалось навести должный порядок. Началось беспощадное наступление на организованную преступность, наркобизнес и нелегальную миграцию.



Кроме того, началась продуманная декриминализация и гуманизация ряда преступ­лений. Так, если в 1993 году, когда был отмечен самый высокий уровень преступности, в стране оказалось зарегистрировано 175 тыс. преступлений, то в 2010 году их, например, было уже 120 тыс.



В нынешнем году снижение произошло практически по всем видам преступлений. В частности, почти на нет сошли особо тяжкие. В 2014 году в общей структуре они составляют лишь 0,6%. И это – результат действенности правовых механизмов по контролю за обеспечением общественной безопасности.



Ужесточена ответственность за терроризм и экстремизм, организованную преступность. Неуклонно повышаются профессионализм и эффективность деятельности правоохранительных органов. Постоянно ведется мониторинг их работы, учитываются и опросы общественного мнения.



В своем Послании «Казахстан-2050» Глава государства подчеркнул, что полицейские должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом. Этому способствует новая концепция кадровой политики, преду­сматривающая повышенные требования к сотрудникам с учетом их мотивации. Жесткий отсев происходит во время аттестации.



Показательно и то, что отчетность для полицейских перестала считаться главным мерилом их работы. Теперь им просто нет смыс­ла укрывать преступления или отказывать в регистрации заявлений. Бумажный документооборот сведен к минимуму. Вся работа ведется в электронном виде.



Суровые испытания позади, и сегодня уже с полным правом можно говорить о том, что правоохранительные органы нашей страны соответствуют не только ожиданиям казахстанцев и бизнеса, но и мировым стандартам. Более того, изменяется менталитет и самих граждан республики, осознаю­щих, что одной из основ развития общества должна быть нулевая терпимость к любым правонарушениям.