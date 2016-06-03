​«Нур Отан» и АНК объединили усилия

Документ в ходе расширенного совещания в центральном аппарате партии в Астане подписали первый заместитель Председателя «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед и заместитель Председателя АНК – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов.

Прежде чем утвердить план, участники встречи обсудили документ, обосновали его необходимость и значимость для выстраивания работы по одному из самых важных направлений государственной политики: сохранению общественного согласия и единства.

Как подчеркнул М. Кул-Мухаммед, партия «Нур Отан» и Ассамблея народа Казахстана должны быть главными проводниками политики Президента, направленной на обеспечение политической стабильности, общественного и межнационального согласия и единства всех казахстанцев. Именно это является фундаментом всех успехов и достижений нашей страны.

– Поэтому для усиления своей работы по выполнению задач, обозначенных нашим Председателем Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, «Нур Отан» и АНК должны действовать в унисон как на центральном уровне, так и в регионах. Вот основная задача подписанного плана совместных мероприятий, – отметил первый заместитель Председателя партии «Нур Отан».

Е. Тугжанов акцентировал внимание участников совещания, что в год 25-летия Независимости Казахстана две ведущие общественные силы объединили свой потенциал и возможности для преодоления новых вызовов времени. У партии «Нур Отан» создана разветвленная сеть филиалов, общественных приемных, у АНК – малые ассамблеи в регионах, более 1 800 советов общественного согласия и дома дружбы по всей республике. Это серьезная база для эффективной совместной работы.

– Новый план действий – это постоянный диалог с народом и система обратной связи, это четкость, последовательность и согласованность действий наших структур на местах, – добавил Е. Тугжанов.

Заместитель Председателя АНК подчерк­нул, что совместный план придаст импульс таким направлениям, как развитие системы местного самоуправления; укрепление институтов гражданского общества и внедрение новых форматов взаимодействия с госорганами; понимание и поддержка казахстанцами реформ, повышение гражданской активности населения; укрепление казахстанской идентичности и единства на принципах гражданства и ценностях идеи «Мәңгілік Ел».

В совещании также приняли участие депутаты Мажилиса Парламента – члены фракции партии «Нур Отан» Куаныш Султанов, Абай Тасбулатов, Серик Сейдуманов, Снежана Имашева, Фахриддин Каратаев, руководитель депутатской группы АНК Сауытбек Абдрахманов, член Совета АНК Анатолий Башмаков, депутаты Мажилиса от АНК Наталья Жумадильдаева, Ахмет Мурадов, Шаймардан Нурумов и Шакир Хахазов, руководители структурных подразделений партии «Нур Отан» и АНК.

Прежде чем План совместных мероприятий «Нур Отана» и АНК был завизирован, участники заседания поделились своими мыслями относительно как до­кумента, так и важности совместной работы в целом.

Куаныш Султанов акцентировал, что нынешний год особенный, Казахстан отмечает знаковую веху в своей истории – 25-летие Независимости. К этой дате страна подходит с серьезными результатами и большими планами, нацеленными на достижение экономического роста, укрепление единства в обществе, повышение благосостояния каждого казах­станца. По мнению депутата, для того, чтобы реализовать все задуманное и вывести страну на новый уровень развития, необходима мобилизация усилий.

– АНК и «Нур Отан» должны работать совместно. Только единство, сплоченность народа обеспечат достижение экономических целей. Там, где нет единства, трудно говорить о каких-либо иных достижениях, – отметил К. Султанов.

В своем выступлении Сауытбек Абдрахманов напомнил, что еще на первом организационном заседании депутатской группы АНК в Мажилисе говорилось: несмотря на то что депутаты от каждой фракции имеют различные мнения по обсуж­даемым в палате Парламента вопросам, есть один главный вопрос, по которому должна быть полная солидарность, – это необходимость сохранения общественной стабильности и согласия в нашей стране.

– Мы одними из первых включились в работу по продвижению Патриотического акта «Мәңгілік Ел». Депутатской группой было принято обращение к казахстанцам, где мы сказали, что в период глобальной нестабильности мы должны еще теснее сплотиться и проникнуться идеями «Мәңгілік Ел», распространять их. Этому способствует в том числе разработанный совместный план. Все отраженные в нем цели мы поддерживаем и будем осуществлять, – отметил руководитель депутатской группы АНК в Мажилисе.

Член Совета АНК и бюро политсовета «Нур Отана» Анатолий Башмаков подчеркнул, что видит в плане совместных мероприя­тий огромный духовный и политический ресурс. Он обратил внимание, что у партии и ассамблеи уже есть серьезный опыт совместной работы, по сути, две структуры взаи­модействуют постоянно, поддерживая инициативы друг друга и участвуя в реализации различных проектов. План же поможет систематизировать работу, определит общие векторы движения.

– Считаю, что план станет той базой, которая обеспечит нам выполнение важнейшей задачи, поставленной перед нами Первым Президентом о формировании казах­станской идентичности на принципах гражданства и создании условий для стабильного развития казахстанского общества, – отметил А. Башмаков.

Позитивно оценил принятый АНК и «Нур Отаном» План совместных мероприятий и депутат Абай Тасбулатов. Он напомнил, что и партию, и ассамблею возглавляет Глава государства Нурсултан Назарбаев, который вопросам сохранения мира и согласия, единства и стабильности уделяет особенное внимание, поэтому две эти структуры должны быть надежной опорой этой политики.

– Как депутат Мажилиса, как член партии «Нур Отан» и участник депутатской группы АНК, могу сказать, что мы будем выполнять этот план все вместе. Все члены партии и члены АНК. Потому что у нас есть понимание, для чего мы это делаем – для нашей мирной жизни, для развития нашей страны, – подчеркнул А. Тасбулатов.

Об общности задач ассамблеи и партии говорил и депутат Мажилиса от АНК Ахмет Мурадов. Благодаря общему лидерству Президента, ресурсы двух столь серьезных структур объединяются и мобилизуются для эффективной работы.

– Мы, как два крыла одной птицы. Ассамб­лея народа Казахстана поддерживает партию «Нур Отан» – партия «Нур Отан» поддерживает Ассамблею народа Казахстана. И это хороший тандем, работа которого должна гарантировать успех всех начинаний Казах­стана. Если мы ясно видим цели, то точно сумеем до них долететь, – сказал А. Мурадов.

Серик Сейдуманов напомнил, что подобные планы совместных мероприятий для «Нур Отана» и Ассамблеи народа Казахстана стали уже традиционными, поскольку обе структуры в своей деятельности имеют множество общих приоритетов и схожих целей. Особенность подписанного на этот раз документа в том, что он принимается в год празднования 25-летия Независимости страны и в год принятия Патриотического акта «Мәңгілік Ел» – эти два концепта, по словам мажилисмена, стали стержневыми в плане мероприятий. Кроме того, документ нацелен на расширение и укрепление взаимодействия между различными структурами АНК и «Нур Отана».

Еще один участник заседания, депутат Мажилиса и секретарь депутатской группы АНК Светлана Жумадильдаева обратила внимание, что мероприятия подписанного плана выстроены на базе первоочередных задач, стоящих перед Казахстаном, которые определены в стратегических документах развития страны. Платформой для устойчивого экономического, социального, политического развития государства должны стать мир и согласие, единство граж­дан. Эти приоритеты общие и для АНК, и для «Нур Отана». По словам С. Жумадильдаевой, на сегодня деятельность в этом направлении сосредоточена в том числе на продвижении идей Патриотического акта «Мәңгілік Ел», реализации проекта «Большая страна – большая семья» и многих других задачах, особое внимание уделяется работе с молодежью.

В рамках совещания на связь с Астаной в формате видеоконференции вышли также руководители областных филиалов партии и региональных представительств АНК. Заведующий секретариатом АНК Южно-Казах­станской области Муратали Калмуратов, заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова и председатель координационного совета молодежных организаций АНК Павлодарской области, член Политсовета «Нур Отана» Элина Паули рассказали о том, какое уже налажено взаимодействие между партией и ассамблеей в их регио­нах. Они подчеркнули значимость подписания такого документа, как План совместных мероприятий.

К. Оспанова подчеркнула, что взаимодействие с АНК и этнокультурными объединениями области является ключевым в работе филиала. Многие члены АНК входят в политические советы партии, возглавляют первичные партийные организации, ЭКО активно участвуют в общественно-политической жизни региона, структуры ассамблеи принимают участие в реализации партийных проектов и так далее. Такой опыт сотрудничества имеется в каждой области.

– У Ассамблеи народа Казахстана и партии «Нур Отан» единые цели – объединить народ и сделать жизнь казахстанцев еще лучше, – высказала мнение Э. Паули.

Как уже отмечалось, План совместных мероприятий АНК и «Нур Отана» рассчитан до конца года. В него включены десятки различных направлений работы. Особое внимание в документе уделено таким вопросам, как эффективная реализация Стратегии «Казах­стан-2050», продвижение Плана нации «100 конкретных шагов» и программы «Нұрлы жол». В нем отражены задачи по укреплению взаимодействия депутатского корпуса АНК и фракции партии «Нур Отан» в Парламенте; организации экспертных и диа­логовых площадок, налаживанию сотрудничества на базе домов дружбы АНК и общественных приемных партии; совместной реализации социально значимых проектов и благотворительной деятельности под эгидой ассамблеи.