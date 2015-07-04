«Нур Отан» пополняет ряды

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Лилия СЫЗДЫКОВА
В ходе церемонии, прошедшей в музее Первого Президента РК в Астане, первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек, вручая партийные билеты новым нуротановцам, подчерк­нул, что сегодня партия насчитывает свыше 860 тыс. членов. И те, кто присоединяется к ним сегодня, – это люди, разделяющие идеи и принципы партии, достойные граждане, вносящие трудом свой вклад в развитие страны.
– Нас очень радует, что с каждым годом увеличивается количество желающих вступить в наши ряды, – отметил Б. Байбек. – Убежден, что это желание быть причастным к тем большим, историческим задачам, которые решает партия «Нур Отан» во главе с Лидером Нурсултаном Назарбаевым. Как сказал Глава государства, реформы требуют непосредственного участия каждого гражданина. Реформы Елбасы кардинально изменят нашу страну, повысят благосостояние граждан, позволят войти в 30 передовых государств мира.
Среди вступивших в партию – профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова, генеральный директор ТОО «Жамбылские электрические сети» Алихан Джарбулов, генеральный директор ТОО «Kazakhstan Computer Graphics» Эрнар Курмашев, руководитель Республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» Рахат Хамидуллин, директор дирекции информационно-аналитических программ АО «РТРК «Қазақстан» Курманбек Казанбасов, директор Казахской Государственной филармонии им. Жамбыла Акан Абдуалиев, директор компании «ТОРО» Майль Тороян из Костанайской области, глава крестьянского хозяйства «Осербай» Лариса Ю из Актюбинской области, инженер-конструктор Уральского завода «Зенит» Даурен Охасов из ЗКО, режиссер и актер Максим Акбаров, эстрадные исполнители Кайрат Нуртас и Жанар Дугалова.
Получив партийный билет, Зинаида Федотова рассказала, что в июне 2015 года Институтом общественной политики, сотрудником которого она является, был проведен опрос, который показал, что 88,3% казахстанцев доверяют партии «Нур Отан».
– Я в свою очередь также доверяю своей партии и активно участвую в жизни общества, поддерживаю все инициативы, которые выдвигает Лидер нашей партии. Убеждена, что и дальше буду вносить посильный вклад в данном направлении, – заверила З. Федотова.
В свою очередь Эрнар Курмашев отметил, что частному бизнесу сегодня необходимы инициативы партии и их активное продвижение среди бизнесменов и предпринимателей, так как именно они являются движущей силой процветания Казахстана. Он также подчеркнул, что у представителей деловой среды нужно воспитывать чувство патриотизма и ответственности за страну.
– «Нур Отан» – партия нашего Елбасы, Лидера нации, и все начинания партии направлены в первую очередь на созидание и сплочение казахстанцев – это известно каждому. Поэтому я решил быть в числе нуротановцев, чтобы также творить и созидать ради будущего своей страны», – поделился своими причинами вступления в ряды партии Кайрат Нуртас.
Певица Жанар Дугалова подчеркнула, что представлять в народе партию Елбасы – это не просто большая честь, но и огромная ответственность.
– Выступая перед Лидером на съезде «Жас Отана», встречаясь на выборах с людьми в составе Республиканского штаба, видя, как они поддерживают Елбасы, я поняла, что в моих силах сделать очень многое, чтобы наша страна процветала. Победа на Turkvizyon 2014 – это только начало. Поэтому я и решила вступить в партию «Нур Отан». Я всецело разделяю принципы и отношение «Нур Отана» к обществу, к простым гражданам и, что немаловажно, к молодежи, – отметила Ж. Дугалова.
Торжественные приемы в партию, приуроченные к празднованию Дня столицы, прошли вчера во всех регионах страны.

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