​ Нур-Султан: международный вызов Женеве из Центральной Азии

Между Востоком и Западом

Некоторые уподобляют впечатление о столице Казахстана – Нур-Султане – ощущению пребывания на съемках футуристического научно-фантастического фильма в Центральной Азии. Среди столиц мира это один из городов с космически современным видом. Город, расположенный в центре северной части центрально-азиатского государства, сверкает своим дерзким архитектурным обликом. В свой 21-й год Нур-Султан, бывшая Астана, которая сменила Алматы в качестве столицы в 1997 году, только что достиг полной зрелости.

Стоит отметить, что Нур-Султан также имеет статус «Город мира», присвоенный ему ЮНЕСКО в 1999 году, как, собственно, и Женева, находящаяся в тысячах километрах к западу. Но в отличие от Женевы, которая расположена у подножия швейцарских и французских Альп, это бывшее поселение с быстрорастущими современными районами является столицей, архитектура которой была спроектирована «с нуля» в рамках генерального плана японского архитектора Кисе Курокавы. Город возвышается над просторными полупустынными степями вдоль реки Ишим. Казахстан, кроме прочего, является 9-й по величине страной на планете с населением всего в 18,5 млн человек. Именно здесь проходил маршрут древнего Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад.

Город представляет собой пространство, изобилующее яркими достопримечательностями, такими как монумент «Байтерек» – сводчатый панорамный шар, окруженный символическими ветками дерева, который возвышается над городом. В городе есть Дворец Мира и Согласия, спроектированный Норманом Фостером в форме пирамиды; парк вокруг президентского дворца; похожий на типи «Хан шатыр» – торговый центр, спроектированный тем же архитектором. Рядом находится величественная мечеть Нур-Астана, третья по величине в Центральной Азии, с ее 40-метровым золотым куполом, окруженным четырьмя 63-мет­ровыми минаретами.

Тем не менее главные магист­рали столицы редко бывают заполнены людьми. За исключением часов пик, когда 2 главных проспекта, которые фактически составляют Нур-Султан, забиты двусторонним транспортным движением. В то же время на набережной реки Ишим и в старой части города кипит активная жизнь.

Астана – город меняющихся названий

Первоначально основанный русскими в 1830 году как Акмола, затем Акмолинск в качестве оборонительного сооружения для сибирских казаков, город претерпел различные преобразования. В 1961 году во времена Советского Союза город пере­именовали в Целиноград, «город целины» – термин, используемый для определения целинных, но очень плодородных земель. Спустя три десятилетия его переименовали в Акмолу («белая гробница»), а затем в 1997 году еще раз – теперь уже в Астану («столица») после переноса сюда из Алматы административного центра страны.

Недавнее переименование столицы вызвало дискуссии. Некоторые считают, что Астана является устоявшимся брендом, и люди все еще часто используют прежнее название города.

Будучи амбициозным региональным центром, столица Казахстана остается отдаленной. Она не всем пока известна в мире. Тем не менее время полета прямым рейсом из Лондона в Астану составляет всего 6 часов 50 минут. Из Франкфурта это 6 часов 25 минут, примерно столько же, сколько составляет перелет в Дубай из центра Европы. Это намно­го ближе, чем из Европы в Пекин, Сингапур или Токио, к тому же город хорошо соединен со Стамбулом. Но нужно приложить усилия, чтобы убедить иностранцев в том, что Нур-Султан – это не просто искусственный центр, продвигаемый вдохновенными политическими или экономичес­кими интересами или желанием Организации Объединенных Наций и других международных форумов более справедливо делиться своими конференциями и другими глобальными мероприятиями со все еще игнорируемыми частями мира.

Географически второй по величине город Казахстана, можно сказать, расположен в центре планеты, соединяя Азию с Европой в качестве региона с растущим потенциалом. Гостиницы здесь относительно недорогие, конференц-залы удивительно высокого качества, а такси дешевые, и столица безопасна. Без сомнения, Правительство поддерживает этот имидж города в качестве ключевого международного хаба. Например, два года назад здесь проходила Международная выс­тавка «ЭКСПО-2017», посвященная теме «Энергия будущего». Выставка была нацелена на то, чтобы способствовать глобальным дебатам между странами, неправительственными организациями, компаниями и общественностью о том, как обеспечить безопасный и устойчивый доступ к энергии для всех при одновременном сокращении выбросов углекислых газов. Казахи намерены поднять этот вопрос на Климатическом саммите в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.

Самоутверждение на мировой арене

Эстетичный город Алматы, расположенный на юге, окруженный заснеженными горами и являвшийся столицей Казахстана в советское время, появился на карте международных организаций в 1978 году, когда в городе была проведена важная конференция, на которой экс­перты сферы здравоохранения и мировые лидеры приняли решение об обеспечении всеобщего здравоохранения. Но в октябре 2018 года настала очередь Нур-Султана. Город совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ провел Глобальную конференцию по первичной медико-санитарной помощи, чтобы подтвердить всемирную приверженность обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и Целей устойчивого развития (ЦУР).

И уже Нур-Султан стал платформой для масштабных дипломатических переговоров и встреч на высшем уровне по важнейшим глобальным вопросам, таким как сирийские мирные переговоры между Асадом и оппозицией. В 2003 году Нур-Султан также начал принимать Съезд лидеров мировых и традиционных религий – встречу различных религиозных лидеров каждые 3 года, которая ставит своей целью обсудить межконфессио­нальное согласие и покончить с терроризмом и экстремизмом. Последняя такая встреча состоя­лась в октябре 2018 года.

Город высокой цели

Для местного жителя, режиссера телевизионных программ Алены Горбачевой, это прекрас­ный родной город. «Город имеет правильную геометрию, идеальную симметрию и прекрасные пейзажи с высоты птичьего полета», – объясняет она. У него есть отличные удобства, и несмотря на некоторые городские проблемы, такие как общественный транспорт, жизнь управляема. Как и город, он также имеет цель.

У Алматы, который в 2 раза больше, есть небольшая, но эффективная подземная железнодорожная сеть, но геоморфологическая структура Нур-Султана не позволяет обеспечивать безопасное строительство метро. В настоящее время в городе в качестве основных видов общест­венного транспорта используются автобусы и такси, а также уверенно развивающийся велосипедный транспорт. Наряду с этим планируется строительство скоростного железнодорожного сообщения, которое еще далеко от того, чтобы стать полноценной транспортной системой, однако оно легко может стать привлекательным для иностранцев. «Но когда вы спускаетесь с небес на землю, на этих огромных площадях, длинных бульварах неудобно гулять из-за суровых погодных условий», – признается Горбачева.

Вторая самая холодная столица в мире

В климатических условиях лето может быть отличным, но зима здесь долгая и очень холодная. Нур-Султан считается второй самой холодной столицей в мире после Улан-Батора в Монголии. Этим статусом раньше обладала Оттава в Канаде, пока не появилась новая столица Казахстана. Поэтому Нур-Султан вряд ли можно назвать городом для прогулок.

Тем не менее такие люди, как Горбачева, надеются, что стратегия Правительства по улучшению транспортной системы столицы, которую она до сих пор называет Астаной, сработает. «В целом столица похожа на любой другой молодой город. У него много проблем, которые, к счастью, не являются препятствием для получения международного признания», – говорит она. Она говорит, что «Астана – для работы, а Алма­ты – для жизни», отмечая, что бывшая столица имеет завидную репутацию в сфере культурных мероприятий, финансов, ночной жизни и ресторанов, но в настоящее время такие достопримечательности все чаще встречаются в ее родном городе.

В качестве представителя казахстанского этнического русского меньшинства Горбачева надеется, что ее страна постепенно трансформируется, включая усилия по привлечению инвестиций, в том числе из России. Она в течение 5 лет училась в Москве и говорит, что Правительство щед­ро помогает студентам учиться в лучших университетах мира при условии, что они вернутся и будут работать в Казахстане. По этой программе многие студенты едут в Западную Европу или США.

После распада Советского Сою­за казахский язык стал официальным языком, но русский язык широко используется в государственных учреждениях и на заседаниях. Русские принимают активное участие во всех сферах жизни. В 1989 году казахи составляли 39% населения, это около 6,5 млн человек, а русские – 38%. Сегодня этнические казахи составляют около 68% населения, а этнические русские остановились на уровне около 20%. В то время как многие русские уехали после распада, некоторые возвращаются.

Как попасть в календарь мировых событий

Учитывая модернистские архитектурные достопримечательности в сочетании с четким региональным видением, Нур-Султан уже прочно вошел в календарь мировых событий. Текущие планы Пакистана, Ирана и других соседних стран по развитию железнодорожного сообщения через Афганистан (в зависимости от ситуации с безопасностью) в стремлении связать Индийский субконтинент, Ближний Восток и даже Европу с Центральной Азией – это то, чем Казахстан надеется воспользоваться. Нур-Султан также становится технологическим хабом. Технологический парк «Астана хаб» уже установил связи с другими инновационными экосистемами в Беларуси, Кыргызстане, России, Украине и Узбекистане, а также выходит на Силиконовую долину и инновационный парк Швейцарии EPFL в Лозанне.

В соответствии со своей глобальной миротворческой миссией, возможно, под влиянием женевского опыта нового Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (он занимал пост генерального директора отделения ООН в Женеве с марта 2011 года по октябрь 2013 года), 3 июля 2019 года страна подписала Закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия. Как и в случае с Южной Африкой, она публично отказалась от потенциала ядерных вооружений, избавившись от своего ядерного оружия, в том числе закрыв испытательный полигон в Семипалатинске.

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО), базирую­щаяся в Мадриде, и город Нур-Султан планируют организовать с 9 по 12 октября 2019 года в столице Казахстана 8-й Глобальный саммит по городскому туризму по теме «Умные города, умные направления». Еще одним важным событием станет 12-я министерская конференция Всемирной торговой организации в июне 2020 года.

По словам Даулета Еркимбаева, директора Экспоцентра, город ожидает министров торговли из 164 государств-членов и 20 стран – наблюдателей ВТО, а также более 4 000 участников. Это сделает Казахстан, крупнейшую страну мира, не имеющую выхода к морю, первой страной Центральной Азии, которая проведет такую конференцию.

Многое из этого происходит в то время, когда глобальная торговля находится на острие ножа, особенно в условиях сохраняющейся напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем. По словам представителя ВТО Кейта Роквелла, Казахстан обладает исторической способностью объединять нации и понимать перспективы больших стран. «Шелковый путь проходил через Казахстан, и торговля является частью исторической ДНК страны. Но, возможно, это событие может создать новые возможности для торговли, бизнеса и инвестиций, а также продемонстрировать возможности этого впечатляющего города», – отметил он.

Это видение стало очевидным на праздновании 21-й годовщины столицы Казахстана в июле нынешнего года, которое, как сообщается, привлекло около 450 000 человек. Это также подчеркнул уроженец Алматы Токаев во время своей инаугурационной президентской речи месяцем ранее. «В предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности: какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития». Подчеркивая способность страны отвечать на основные экономические и политические «вызовы нашего времени», он добавил, что Казахстан открыт для бизнеса, развивая «созидательные перемены» на благо людей. Это, как он отметил, его «понимание прогресса».

Достижение Казахстаном и Нур-Султаном успехов во многом будет зависеть от того, можно ли воплотить подобные речи в стиле ООН в реальность. Со слов замес­тителя министра иностранных дел Ержана Ашикбаева, который побеседовал с Global Geneva во время Евразийского медиафорума в Алматы в мае 2019 года, «Казахстан не может позволить себе ограничить свою перспективу только своей географией. Мы хотим быть частью глобального развития, внося свой вклад в глобальный мир, глобальную стабильность и глобальное развитие».

Инвестирование как в современность, так и в мировое влияние

Казахстан входит в современность, выделяя значительные средства на образование и инфраструктуру. Он также стремится к интернационализации, уделяя больше внимания английскому языку в школах. Страна также отказывается от кириллицы, используя латинские буквы для казахского языка. Тем не менее, несмотря на то, что страна богата нефтегазовыми ресурсами и может похвастаться наиболее эффективной экономикой в Центральной Азии, говорить о существенно выросшем уровне жизни населения еще рано. Казахстану также необходимо улучшить позиции по показателям свободы прессы и свободы вероисповедания.

Главный раввин Казахстана Йешая Коэн, который является уроженцем Иерусалима, считает, что страна, в которой проживают 70% мусульман и около 26% христиан (плюс несколько тысяч евреев), на самом деле стремится содействовать «взаимному самоуважению» религий. Страна, например, предоставляет свободу вероисповедания для православных христиан, католиков и традиционных протестантских конфессий, но подвергается критике за то, что она менее терпима к некоторым евангельским хрис­тианским группам и свидетелям Иеговы, а также к некоторым исламским группам.

По последним данным, ситуа­ция с правами человека также улучшается. Как нация, вышедшая из советских недр, Казах­стан не понаслышке знает о политических репрессиях. Выборы 2019 года стали относительно свободными и справедливыми. Я выяснил, что люди теперь понимают, что настало время открыться, позволить профсоюзам развиваться, с терпением относиться к большему количеству независимых СМИ и разрешить больше инакомыслия. Только таким образом Казахстан сможет серьезно освоить новую амбициозную роль в качестве регионального символа мира.

Опубликовано изданием Global Geneva 30 июля 2019 года