Нур-Султан покинул "красную" зону по коронавирусу

Коронавирус
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 26 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.
В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.