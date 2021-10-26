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Нур-Султан покинул "красную" зону по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 26 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.    

В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.



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