"Нура" или "Караоткель": варианты названия для нового района Астаны предложили в маслихате

Новый район Астаны, который будет создан путем разделения на два Есильского, предлагают назвать "Нура" или "Караоткель", передает корреспондент Каzpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп на заседании маслихата отметил, что с момента как было предложено образовать на левом берегу еще один район, было проведено несколько встреч с экспертами, учеными-лингвистами и историками, а также с общественностью.

"Было предложено ряд вариантов. Но итоге на заседание ономастической комиссии вывели два варианта. "Первый вариант "Нура" - это река в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант - "Караоткель". Это название связано с историей местности, который в средние века был крупным торговым центром. К тому же слово «қара» имеет значение "изобилие". Мы уделили также значение легкопроизносимости и позитивному восприятию на слух. Но согласно казахской грамматике подряд две гласные буквы затрудняют произношение. Поэтому предлагаем вариант "Нура", - сказал он.

Какое из вариантов будет присовено новой административно-территориальной единице столицы пока не известно. Этот вопрос будет обсужден на внеочередной сессии столичного маслихата.

