Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК

Глава государства подписал указ о назначении Нурбека Саясата министром науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В разные годы работал преподавателем ЕНУ, исполнительным директором Конгресса молодежи Казахстана, директором ТОО «Art-Motion» (2002-2006); менеджером, главным менеджером, советником председателя правления АО «ФУР «Казына (2006-2008); заведующим сектором отдела кадровой политики Администрации Президента РК (2008); доцентом, вице-ректором по международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте РК (2008); исполнительным директором, директором департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009); директором Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК (09.2009-10.2010); президентом АО «Центр международных программ» (11.2010-09.2013); директором Института общественной политики Народно-Демократической партии «Нур Отан» (09.2013-08.2015); управляющим директором МФЦА (07.2016-12.2017); консультантом National Geographic Kazakhstan (с 12.2017); руководителем образовательных проектов BTS Digital (09.2018); генеральным директором BTS Education.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Общественного объединения «Партия «Nur Otan» (с 04.12.2020), депутат Мажилиса Парламента РК (с 25.02.2022); член Политического совета партии «Nur Otan» (с 01.2022); руководитель Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения партии «AMANAT» (с 04.2022); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 17.07.2019).