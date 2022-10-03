Кадровые назначения
Нурдаулет Килыбай вернулся на должность замакима Мангистауской области

Сегодня, 3 октября, в Мангистауской области произошли кадровые перестановки. Как ранее сообщалось, акимом Актау стал Ербол Избергенов, сменив на посту Нурдаулета Килыбая. Нурдаулета Килыбая же назначили заместителем акима Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Его активу области представил Нурлан Ногаев и дал ряд конкретных поручений по социально-экономическому развитию Мангистау.

Напомним, Нурдаулет Килыбай стал акимом Актау в июне 2020 года, поменявшись должностями с Галымжаном Ниязовым.

Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специальностям «Организация перевозок на железнодорожном транспорте» и «Финансы и финансовое право».

Трудовой путь начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок.

С 2000 по 2002 год – приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции «Астана».

С 2002 по 2005 год главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «НК Казахстан Темір Жолы».

С 2005 по 2009 год – начальник отдела, начальник управлений экономики и тарифной политики, железнодорожного транспорта, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации РК.

С 2009 по 2010 год – президент АО «Вокзал Сервис», управляющий директор АО «НК «Казахстан Темір Жолы» по пассажирским перевозкам.

С 2010 по 2011 год председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2011 по 2012 год – советник президента, директор филиала АО «НК «Казахстан Teмip Жолы» – «Мангистауское отделение дороги».

В 2012 году назначен председателем Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2013 по 2017 год – управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ», председатель правления АО «Пассажирские перевозки».

С 2017 по 2018 год – президент акционерного общества «Теміржолсу», генеральный директор-председатель Правления АО «Теміржолсу».

С 2018 по 2020 год заместитель акима Мангистауской области.

С июня 2020 года по сегодняшний день – аким Актау.

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