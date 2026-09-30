Нуринцы справляют новоселья

По информации руководителя отдела строительства Нуринского района Ерлана Асылхана, жилье здесь уже получили 220 местных семей из числа малообеспеченных, многодетных и других групп населения, в том числе очередники. Еще 36 квартир сданы компаниями-подрядчиками «под ключ», и теперь акимату предстоит изыскать средства, чтобы выкупить их для дальнейшего представления нуждающимся семьям.

Еще в 12 квартирах микрорайо­на ведутся работы по отделке и благоустройству. Новое жилье представляет собой двух- и трехкомнатные коттеджи, построенные из современных материалов. В комнатах светло и просторно: площадь каждой квартиры не менее 80 квадратных метров.

Новостройки обеспечены электричеством, центральным водопроводом, а также земельными участками для ведения домашнего хозяйства. Для каждого коттеджа предусмотрен свой небольшой тепловой узел, в котором есть «умная печь».

Новоселья справили и молодые медработники, прибывшие в район после обучения в мединс­титутах. Это стало возможным после того, как при местной райбольнице был сдан в эксплуатацию двухэтажный Дом врачей. В нем есть 14 квартир. В том числе восемь двухкомнатных, четыре однокомнатных и две трехкомнатные.

В администрации больницы сообщили, что под жилье медработников была переоборудована бывшая контора ветстанции. На ее реконструкцию и ремонт из областного бюджета выделили 420 млн тенге. В течение двух лет работы удалось полностью завершить, после чего состоялись новоселья.

Большая часть квартир отдана новоприбывшим молодым специалистам. Появление при местном учреждении здравоохранения Дома врачей стало важным шагом к решению проб­лемы дефицита кадров медработников в Нуринском районе.