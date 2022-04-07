Кадровые назначения , Здравоохранение
Нуркан Садвакасов возглавил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Садвакасов Нуркан Олжабаевич назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году.

Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в городе Атбасаре.

В 1999-2000 годы — главный врач Атбасарской районной СЭС.

В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.

В 2001-2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте.

В 2009-2014 годы — начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, главный государственный санитарный врач.

В 2014-2017 годы — руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

В 2017-2019 годы работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

В 2019-2020 годы — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

С 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

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