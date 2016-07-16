Нурлан АЛИМЖАНОВ: А давайте сходим в кино!

Он с детства хотел стать актером. Его сердце потянулось к этой профессии после спектакля «Сватовство», поставленного по пьесе его отца в Кокшетауском областном драмтеатре. Позже окончил факультет музыкальной драмы и кино Академии имени Жургенова. Со второго курса работал в казахском ТЮЗе, куда его пригласил народный артист республики Тлектес Мейрамов на роль Тулегена в «Кыз-Жибек». Потом стал сниматься в кино, а в перерывах между съемками пел и сочинял музыку. Но однажды, когда устал разрываться между театром, телевидением, кино и эстрадой, решил, наконец, определиться с чем-то одним. И выбрал кино.

– У нас в ауле (я родом из местечка Кенашы Кокшетауской области) в основном демонстрировали индийские и американские фильмы, отечественных вообще не было, – вспоминает Нурлан. – Поэтому и кумиры были соответственные – Брюс Ли, Ван Дамм, индийская звезда Митхун Чакраборти. Подражая им, я начал заниматься таэквондо. Сейчас очень серьезно, с большой долей правды шучу, что Ван Дамм – мой учитель. После фильма «Двойной удар», его я видел в 5 классе, получил такой мощный эмоциональный заряд, что, пролетев в воздухе, с разбегу сел на шпагат. Отец с матерью (мы вместе ходили в кино) перепугались: да ты порвешь себе связки! Этот шпагат до сих пор мне помогает, когда, например, запрыгиваю на лошадь. Тем более что все фильмы у меня в основном связаны со скачками. Такие сцены есть и в «Небе моего детства», и в «Пути Лидера», где мы мчимся по усеянным тюльпанами предгорьям Уш-Коныра. Будь сейчас хоть немного свободного времени, я бы махнул к себе в аул, припал головой к лошади и – в степь…

Шпагат выручал меня не только на съемках. Вспоминается одна новогодняя история из моих студенческих лет. Поступать в Академию искусств в Алматы я приехал из своего аула с одним чемоданом. И сколько себя помню в те годы, всегда нуждался в подработке. На втором курсе подрядился на новогодний «чес» Дедом Морозом. Ставка за один выход в ресторане 50 долларов. Громадные деньги! Я был так рад! Взяли со Снегурочкой костюмы в прокат, приехали. И тут выясняется, что я забыл дома усы и бороду. Страшно неловко – подвожу команду. Увидел косынку Снегурочки с белыми кистями. «Извини, – говорю, – подруга, но искусство требует жертв», – и отрезал кусок. Вышел к гостям с жиденькой острой бородкой, как у старика Хоттабыча. С одной стороны, стыдно, с другой – самому смешно, и я, чтобы отвлечь внимание зала, стал импровизировать. Темпераментно танцевал, пел, а потом вдруг сел на шпагат! Вот это, по-моему, больше всего понравилось зрителям. Такого Деда Мороза они еще не видели…

В картину «Путь Лидера» актер пришел естественным путем: снимался в первой части – в фильме «Небо моего детства». Когда последовало продолжение, то вопрос, кто будет играть молодого Нурсултана Назарбаева, уже не стоял. Эта ответственнейшая роль стала для него не просто очередной высотой, но и целым этапом в жизни. «В начале своей карьеры я и не думал, что сыграю Президента, – признается актер. – Это судьба». Он не скрывает, что, играя главную роль в фильме «Путь Лидера», испытывал чувство громадной ответственности:

– Но как бы ни старался, я, конечно, прекрасно осознавал, что не смогу точь-в-точь повторить детство и юность героя. Поэтому в кино о судьбе будущего Президента Казахстана отталкивался от собственного детства и юности. Тем более что в тех отрезках времени, что я проиграл в «Небе моего детства» и «Пути Лидера», герой еще не знал, что готовит ему судьба. Поэтому на всех встречах со зрителями говорю: мой герой – обычный джигит, выходец из самой гущи народных масс. Если его что-то и отличало от других – так это жажда знаний и целеустремленность. Я чувствовал, что если бы изначально настроился играть Президента, то образ бы не вышел. Рабочий парень, которого я играю, не думал, что станет Главой государства. В картине я просто шаг за шагом поэтапно иду к тем вершинам, которых достиг он. Для этого общался с друзьями Нурсултана Абишевича и читал все, что смог найти по теме, в первую очередь воспоминания самого Президента и его однокашников.

Съемки второй части фильма шли 9 месяцев. Около месяца – за пределами республики: Москва, Украина, Финляндия, Эстония, Латвия, Беларусь. Но основную часть – 5 месяцев – снимали в Темиртау. Режиссер картины Рустем Абдрашов, сам в прошлом художник кино, воссоздавая вместе с официальным художником фильма Сабитом Курманбековым облик города таким, каким он был в середине 50-х и 60-х годов, превратил Темиртау в одну сплошную декорацию. Для Нурлана съемки в этом городе стали самыми нестандартными в актерской судьбе. По его словам, он увидел своими глазами и реально прочувствовал, как достается металлургам их нелегкий хлеб. Напомним: его герой, будущий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, простоял у сталеплавильной печи 9 лет.

Чтобы создать эффект достоверности, летку – отверстие в металлургических плавильных печах, по которой течет стальная лава, актер пробивал сам. А в таких печах температура, как известно, достигает 2 тыс. градусов, и каждый неосторожный шаг и движение могли стоить актеру жизни. И все же эту сцену он сыграл без дублеров.

– В 50-х и 60-х годах металлурги делали это вручную, сейчас этот процесс автоматизирован, но профессия сталевара от этого не стала безопасной, – говорит актер. – Прощаясь после нелегких съемок, я обнимал рабочих парней, с которыми мне пришлось стоять у печи, как близких родственников. Они мне очень помогли освоиться с ролью: я не стеснялся спрашивать, а они с радостью консультировали меня. Будь моя воля, я бы этим людям при жизни поставил памятники.

Кстати, Нурлану в «Пути Лидера» приходилось не только плавить металл, но и вступать в драки. На Украине, где герой учился, будущие металлурги нередко шли стенка на стенку с местными.

– Друг моего героя – Макс (однокашник Президента Максут Нарикбаев) – должен был ударить веслом парня-украинца, – вспоминает Нурлан. – На репетициях все так и шло, а во время съемок Арман Асенов, исполнитель роли Макса, двинул (нечаянно, разумеется) меня веслом так, что оно сломалось. Сейчас этот эпизод вспоминаем со смехом, а тогда было не до веселья. Сознание я не потерял, но все поплыло перед глазами…

До съемок в картине «Путь Лидера» Нурлан Алимжанов успел сняться в десятке фильмов, и почти везде – в главных ролях, все они разноплановые.

– Чтобы сыграть одинаково хорошо, приходится много работать над собой – ездить, слышать, видеть, читать, знакомиться с разными людьми, – считает он. – Первый мой фильм – «Грех Шолпан», снятый Болатом Шарипом по мотивам повести Магжана Жумабаева. Я там играю Азимбая, отрицательного героя. Потом Сергей Бодров-старший и Гульшад Омарова сняли фильм «Бақсы», где я тоже сыграл одну из главных ролей, и тоже негодяя. Большую известность принесла мне роль одного из братьев в фильме «Ағайындар» Акана Сатаева. Успел сняться и за границей – в психологической мелодраме «Жертвоприношение» пекинского режиссера Гон Фу. Салсер, мой герой, один из тех казахов, кто некогда перебрался в Китай.

Помимо импозантной внешности – высок, плечист, безупречно правильные черты лица – в Нурлане обращает внимание безупречный казахский литературный язык.

– А это у меня от отца, прекрасного знатока родного языка Баянгали Алимжанова, – говорит актер. – Это он привил вкус к книгам, над которыми надо думать. Поэтому, хотя Ленин и говорил, что важнейшим из искусств является кино, для меня литература в плане духовного развития гораздо важнее. Из казахских писателей обожаю перечитывать Абая, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова, Сабита Муканова ну и, конечно, своего отца. Из русских – Гоголя и Достоевского. Недавно всколыхнули меня «Тайны подсознания» Синельникова. Обожаю литературу и фильмы, рассказывающие о Чингисхане. Книга английского историка и путешественника Джона Мэна «Секреты лидерства Чингисхана», рассказывающая о секретах успеха великого полководца, стала для меня почти настольной.

А еще я киноман, собираю лицензионные диски, не пропускаю ни один фильм – ни отечественный, ни зарубежный. Когда друзья предлагают поиграть в бильярд, посидеть в ресторане, сходить в баню, я отвечаю: «А давайте в кино». Они изумляются: «Что за детские увлечения? Ты же сам снимаешься в кино». Ну и пусть так думают, а мне нравится. Я душой отдыхаю в кинозале, а главное, видя игру других актеров, учусь у них. Когда бываю на встрече со зрителями в других городах, тоже рвусь в кино. Это, если можно так сказать, и есть мое хобби.

Когда разговор зашел о том, какие фильмы с его участием ждут нас, Нурлан ответил, что нет солдата, который не мечтает о генеральском жезле, и нет актера, не мечтающего сыграть Гамлета.

– В Казахстане много хороших режиссеров и еще больше несыгранных исторических образов. В глубине души я лелею мечту сыграть хотя бы некоторых из них. И хотя никто мне еще не предлагал, но я внутренне готовлюсь воплотить на экране, например, образ хана Абылая, Сакена Сейфуллина, лидеров движения «Алаш»…