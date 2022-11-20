Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах президента
Общество
Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев отдал свой голос в числе первых, сообщает Kazpravda.kz.
На свой избирательный участок, расположенный в государственном театре танца «Наз» в Астане, кандидат приехал рано утром, фактически в первый час после старта голосования. В положенном порядке получил бюллетень и исполнил гражданский долг.
Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.
Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:
Абден Каракат;
Ауесбаев Нурлан;
Дайрабаев Жигули;
Кажыкен Мейрам
Токаев Касым-Жомарт;
Турсынбекова Салтанат.
Также в бюллетенях есть строка «Против всех».