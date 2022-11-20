Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах президента

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев отдал свой голос в числе первых, сообщает Kazpravda.kz .

На свой избирательный участок, расположенный в государственном театре танца «Наз» в Астане, кандидат приехал рано утром, фактически в первый час после старта голосования. В положенном порядке получил бюллетень и исполнил гражданский долг.

Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.

Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:

Абден Каракат;

Ауесбаев Нурлан;

Дайрабаев Жигули;

Кажыкен Мейрам

Токаев Касым-Жомарт;

Турсынбекова Салтанат.

Также в бюллетенях есть строка «Против всех».