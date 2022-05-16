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Нурлан Бекенов: Реформы направлены на глубокую демократизацию политической системы

В ходе рабочей поездки Комитета Сената по финансам и бюджету в Жамбылскую область, сенатор Нурлан Бекенов посетил отечественную компанию «Энерджи Тараз», которая является единственным и основным экспортером светодиодных светильников за рубеж.

Во время беседы с коллективом предприятия, депутат Нурлан Бекенов акцентировал внимание на необходимости поддержки отечественной продукции, а также отметил важность привлечения к работе местных жителей и граждан с ограниченными возможностями.

Вместе с тем, сенатор в своем выступлении прокомментировал и обсудил основные новеллы предстоящего референдума с сотрудниками предприятия.

«Реформы направлены на глубокую демократизацию политической и избирательной системы. Референдум – это то, что сейчас необходимо казахстанцам. Каждому гражданину нашей страны нужно 5 июня прийти и проголосовать, тем самым обозначить свою позицию по отношению к изменениям. Реформы, предложенные Главой государства без сомнений, прокладывают путь к строительству Нового Казахстана», - отметил депутат Нурлан Бекенов.

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