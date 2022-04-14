Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, сообщает Kazpravda.kz.

Нурлан Коянбаев являлся генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан». Принимал участие в организации популярных проектов на республиканских телеканалах. Был капитаном команды КВН «Казахи» и «Астана.kz», ведущим телепередачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале «Qazaqstan». Генеральный продюсер и исполнитель главной роли в фильмах «Бизнес по-казахски в Америке», «Каникулы в Таиланде», «Бизнес по-казахски в Африке» и телесериале «Үзілмес үміт», основатель Кинокомпании «Kazteleproduct».

В 2021 году указом Президента РК был награждён медалью «Шапағат».