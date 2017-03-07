Нурлан Нигматулин: Конституционная реформа – это развитие демократии, укрепление народовластия, повышение ответственности Парламента и Правительства при сохранении сильной президентской власти

На совместном заседании, прошедшем под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, присутствовали председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, Премьер-министр, Госсекретарь, Руководитель Администрации Президента, председатели Конституционного совета и Верховного суда, председатель Центральной избирательной комиссии, члены Правительства, представители казахстанской общественности, отечественных и зарубежных средств массовой информации.Двадцать шесть поправок в 19 статей Конституции по перерас­пределению полномочий между ветвями власти предложены на рассмотрение Парламента. При этом в ходе подготовки документа ко второму чтению парламентские фракции партий «Нур Отан», «Ак жол» и КНПК, постоянные комитеты внесли дополнения, в свою очередь рассмотренные специально созданной Совместной комиссией по подготовке законопроекта ко второму чтению. Десять из них нашли отражение в обновленном варианте закона. В их числе – закрепление роли Президента страны Нурсултана ­Назарбаева в Конституции. Кроме того, отныне неконституционными признаются любые действия, способные нарушить наряду с межнациональным также и межконфессиональное согласие.Согласно поправкам к исключительному ведению Сената отнесено избрание на должность сроком на пять лет и освобождение от должности уполномоченного по правам человека в РК по представлению Президента Казахстана. В пункт 2 статьи 41 вносится изменение, согласно которому устанавливается требование к кандидату на пост Президента РК – наличие высшего образования.Об этих и других нововведениях доложил председатель Совместной комиссии по подготовке законопроекта ко второму чтению, депутат Мажилиса Нурлан Абдиров. Предваряя информацию о результатах работы комиссии, он подчеркнул, что к идее нынешней конституционной реформы Казахстан продвигался постепенно, по мере развития общественных отношений.– Основная суть предложенной Елбасы конституционной реформы заключается в перерас­пределении полномочий между ветвями государственной власти. При этом главная цель реформы – исполнительную ветвь власти сделать наиболее эффективной, ответственной и оперативной. Усилить контрольные функции Парламента, сохраняя при этом безусловную президентскую форму правления и вертикаль президентской власти, – отметил депутат.По мнению Нурлана Абдирова, предложенные конституционные поправки отвечают логике исторического развития государства и общества. Парламентарий напомнил, что одним из важнейших этапов прошедшего периода стало принятие Конституции РК на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. Она закрепила такие основы конституционного строя, как демократизм, выражающийся в народном суверенитете, идеологическое и политическое многообразие, признание и обеспечение местного самоуправления, утверждение правового государства. Действующая Конституция принята почти 22 года назад. За это время наша страна добилась колоссальных достижений в своем развитии. Благодаря устойчивому и поэтапному продвижению по стратегическому курсу, заданному Главой государства, теперь Казахстан – совсем другое государство в сравнении с 1995 годом.Сегодня наша страна является мощным государством на евразийском пространстве с совершенно новым достойным статусом и огромными перспективами. И на данном этапе основной целью является обеспечение вхождения в число наиболее развитых 30 государств мира.– Предложенная Главой государства конституционная реформа вполне своевременна и оправданна. Для ее реализации у нас имеется весь необходимый интеллектуальный и ресурсный потенциал, – подчеркнул Нурлан Абдиров.Представленный Главой государства законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции. Нурлан Абдиров подробно ознакомил собрание с поправками, концептуально поддержанными депутатами в первом чтении.Большой блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий Президента, Парламента и Правительства. Данные поправки направлены на реализацию Плана нации Елбасы «100 конкретных шагов».Несомненно, верным шагом стало сохранение компетенции Президента по вопросам обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы ветвей государственной власти и их взаимодействие. Закрепляется норма о том, что Парламент осуществляет законодательную власть. Значительную часть установленных законом полномочий Главы государства в социально-экономической сфере предлагается передать Правительству. Поправки также решают задачу сбалансирования отношений между ветвями власти на конституционном уровне.Появился новый действенный механизм защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с Основным законом в Казахстане не только признаются, но и гарантируются права и свободы человека и гражданина. При этом их гарантом является Президент Республики Казахстан.Принимая на себя обязательства по обеспечению конституционных прав и свобод, государство устанавливает правовые, прежде всего конституционные, механизмы ее осуществления. Так, Глава государства в интересах защиты таковых сможет обращаться в Конституционный совет для проверки на соответствие Конституции действующих и принятых законов, а также иных правовых актов.Новое направление такого конституционного контроля, безусловно, положительно отразится на качестве законов и правовых актов, выразил консолидированное мнение депутатского корпуса Нурлан Абдиров. Это, считает он, будет способствовать дальнейшему утверждению Казахстана как правового государства.Прежде всего поправки в статью 91 Конституции закрепляют незыблемость независимости государства, а также обязательное наличие заключения Конституционного совета республики по изменениям и дополнениям в Основной закон.На конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей главной ценности – независимости государства. В статье 91 Конституции прямо устанавливается, что наряду с унитарностью, территориальной целостностью республики и формой правления ни в каких случаях, даже путем пересмотра Основного закона, не может быть изменена независимость нашей страны.Данная поправка справедлива еще и потому, что независимость закреплена специальным Конституционным законом Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года.– Для обеспечения незыблемости данных конституционных положений устанавливается, что изменения и дополнения в Конституцию могут быть вынесены на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии заключения Конституционного совета об их соответствии отмеченным требованиям. Субъектом обращения по данному вопросу предлагается определить Главу государства, – сказал Нурлан Абдиров.Важное уточнение предлагается внести в пункт 1 статьи 49 Конституции в части того, что Парламент является высшим представительным органом республики, осуществляющим не просто законодательные функции, а осуществляющим в соответствии со статьей 3 Конституции законодательную власть.В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Основного закона право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также Парламенту в пределах его конституционных полномочий.Законодательная власть – это ветвь государственной власти, которая занимается разработкой, рассмотрением и принятием законов, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, и другие отношения, названные в пункте 3 статьи 61 Конституции.– Предлагаемая поправка является вполне логичной, поскольку в статьях 64, 75 и 76 конкретно закреплены положения о том, что исполнительную власть в нашей стране осуществляет Правительство, а судебную власть – суды. Несомненно, что данная поправка приведена в соответствие с нормами пункта 4 статьи 3 Конституции, которыми установлена система государственной власти с принципом ее разделения на три ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противовесов, – уточнил Нурлан Абдиров.Очень важная поправка вносится в подпункт 6 статьи 57 Конституции о праве заслушивать отчеты членов Правительства по вопросам их деятельности и обращения к Президенту об освобождении их от должности в случае неисполнения ими законов. В этом случае Президент освобождает члена Правительства от должности.Согласно новой редакции пунк­та 2 статьи 61 Президент вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов Это значит, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев. Существенное изменение предлагается в пункт 1 статьи 70, в соответствии с которым Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом.– Эта норма повышает ответственность депутатов, а также усиливает партийный принцип выборной системы страны, – подчеркнул парламентарий.Поправки в статью 44 предусматривают передачу от Президента Правительству полномочия по утверждению государственных программ и единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета. Эта задача будет решаться Правительством по согласованию с Главой государства.Проектом исключается право Главы государства отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само Правительство.Вместе с тем Президент в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства может направлять обращения в Конституционный совет для рассмотрения вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции.Отдельные поправки касаются суда и прокуратуры. В действующей редакции пункта 3 статьи 79 Конституции установлены квалификационные требования к судьям. Эти же требования указаны и в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей РК». Поправками предлагается конкретизировать квалификационные требования к судьям только законом. Норма статьи 81 об осуществлении Верховным судом надзора за деятельностью судов заменяется уточнением, что Верховный суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела.Изменения, вносимые в пункт 1 статьи 83, касаются обобщения отдельных функций прокуратуры, поскольку они осуществляются прокуратурой в рамках высшего надзора за соблюдением законности на территории республики. В предлагаемой редакции основные функции прокуратуры изложены объемно и вместе с тем компактно со ссылкой на закон. При этом предусматривается, что прокуратура осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории страны, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.Законопроект содержит также нормы, касающиеся местных представительных и исполнительных органов. В частности, в пункт 5 статьи 86 вносятся изменения, согласно которым полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом после консультаций с Премьер-министром и председателями палат Парламента.– Такое коллегиальное решение обеспечивает его обоснованность и необходимость и повышает статус маслихатов, – пояснил Нурлан Абдиров.Кроме того, в пункте 4 статьи 87 на уровень закона отнесен порядок назначения или избрания на должность акимов городского, районного и сельского уровня, а также освобождения их от долж­ности. Сейчас он регулируется указом Президента.После рассмотрения поправок в первом чтении все постоянные комитеты Сената и Мажилиса, фракции политических партий, депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана всесторонне обсудили внесенный проект закона и предложения, озвученные депутатами в ходе первого чтения. Сама же Совместная комиссия активно работала 4 и 5 марта. От депутатов, постоянных комитетов палат Парламента, фракций политических партий поступило всего 26 поправок к ряду норм действующей Конституции.Как уже было сказано, по итогам своей работы комиссия приняла решение внести на рассмотрение совместного заседания палат Парламента во втором чтении 10 поправок. Итак, что это за поправки и в чем их суть?Одна из важнейших закрепляет роль Нурсултана Назарбаева в Конституции. Отныне редакция пункта 2 статьи 91 Конституции звучит так: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом РК – Елбасы, и его статус являются неизменными».Следует сказать, что представителями казахстанского общества поднимался вопрос о закреплении выдающегося вклада Елбасы в строительство нашего государства. Посему логичность поправки очевидна, отметил Нурлан Абдиров.– Двадцать пять лет истории независимого Казахстана подтверждает глубокую продуманность и правомерность всех выдвинутых Президентом страны идей и принципов, которые создали прочный фундамент для формирования политически стабильного и экономически процветающего государства. Ведущая роль Елбасы Нурсултана Назарбаева, его инициативы обеспечили становление и развитие казахстанской государственности, – сказал он.За годы независимости мы могли убедиться в том, что развитие демократических процессов в Казахстане и модернизация казахстанского общества в современных условиях были достигнуты благодаря формированию и развитию в общественном сознании культуры толерантности, которая призвана сохранять гражданский мир, гармонизировать межэтнические и межконфессиональные отношения, способствовать укреплению социально-политической стабильности. Особую значимость в Казахстане приобретает религиозная толерантность. Совершенно очевидно, что межконфессиональное согласие – это одна из высших ценностей казахстанской государственности, и потому депутаты от АНК предложили закрепить этот аспект в Конституции, найдя поддержку у остальной части депутатского корпуса.Итак, в целях признания межконфессионального согласия конституционной ценностью наряду с межнациональным согласием Конституция дополнена положением о том, что признаются неконституционными любые действия, способные нарушить, наряду с межнациональным, также и межконфессиональное согласие.К исключительному ведению Сената Парламента предлагается отнести избрание на должность сроком на пять лет и освобождение от должности уполномоченного по правам человека по представлению Президента РК.Конституционное закрепление института омбудсмена станет, по мнению парламентариев, очередным важным шагом в развитии демократических процессов, направленных на дальнейшее укрепление статуса личности, гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина, а также означает признание на высшем государственном уровне приоритета прав человека и гражданина, закрепленного статьей 1 Основного закона страны.Вносится изменение, устанавливающее одним из требований для кандидатов в Президенты страны наличие высшего образования. Требование о наличии у кандидатов в Президенты высшего образования соответствует установленному в статье 40 Конституции статусу Президента как высшего должностного лица государства. При этом устанавливается возможность введения дополнительных требований к кандидатам в Президенты на уровне Конституционного закона.Учитывая важную стратегическую роль Министерства внутренних дел в деле обеспечения безопасности граждан, внутренней безопасности государства поддержано предложение депутатов сохранить полномочия Президента страны по назначению министра внутренних дел. При этом учитывается и то, что Президент страны является Верховным Главнокомандующим, а в структуру Министерства внутренних дел входит Национальная гвардия.Внесено новшество, касающееся действия в стране ратифицированных международных договоров, имеющих, как известно, в нашей стране приоритетное значение перед национальным законодательством. Отныне порядок и условия действия на территории республики международных договоров, участником которых является Казахстан, будут определяться законодательством республики.– Любой договор, как мы знаем, затрагивает в той или иной мере права и свободы человека и гражданина, а ограничение прав возможно только законами. В связи с этим была предложена данная поправка, принятая Совместной комиссией, которая к тому же усиливает самостоятельность государства, – аргументировал нововведение Нурлан Абдиров.Коснулись поправки и такого аспекта, как лишение гражданства. Отныне лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Нововведение корреспондируется со статьей 8 Конвенции ООН «О сокращении безгражданства» от 30 августа 1961 года, в которой сказано, что никакое государство не должно осуществлять право лишения гражданства, иначе как в соответствии с законом, предусматривающим и для соответствующего лица право на справедливое разбирательство дела судом или иным независимым учреждением.– Совместная комиссия полагает, что объективность и беспристрастность в вопросе о лишении гражданства должны обеспечиваться именно решением суда, – подчеркнул Нурлан Абдиров.Внесены также поправки, предоставляющие возможность установить в Астане особый правовой режим именно в финансовой сфере в соответствии с Конституционным законом. Данной поправкой в Конституции закрепляется статус Международного финансового центра «Астана», регулируемого Конституционным законом.И еще одна поправка. Совместная комиссия также предлагает согласовать пункт 2 статьи 74 Конституции с нормами нового подпункта 10-1) статьи 44, которым предусмотрено полномочие Президента обратиться в Конституционный совет.– В связи с этим предлагается в пункте 2 статьи 74 Конституции слово «нормативные» исключить, – пояснил Нурлан Абдиров.Таковы нововведения, принятые вчера депутатами Парламента единогласно. Как отметил в заключение Нурлан Абдиров, все постоянные комитеты палат Парламента, фракции политических партий в Мажилисе письменно представили свои положительные заключения и решения о поддержке законопроекта.По словам председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина, «конституционная реформа – это прежде всего дальнейшее развитие демократии, укрепление основ народовластия, повышение ответственности Парламента и Правительства при сохранении сильной президентской власти».К слову, Глава государства уже воспользовался нормой, позволяющей ему обращаться в Конституционный совет для проверки на соответствие Конституции действующих и принятых законов, направив в КС принятый Парламентом Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Решение Конституционного совета будет принято в течение нескольких дней.