Нурлан Нигматулин принимает участие в мероприятиях ТюркПА в Баку
Парламентская делегация во главе с председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным принимает участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА), которые проходят в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
В программе – выступление спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина на пленарном заседании "Парламентская дипломатия в тюркском мире: укрепление регионального сотрудничества в интересах мира и безопасности".
Также будут обсуждены рекомендации постоянных комиссий ТюркПА, занимающихся вопросами экономического сотрудничества, социальными, культурными и гуманитарными темами, вопросами охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также законодательством и международными отношениями.
Кроме того, парламентарии рассмотрят модельные законы об охране нематериального культурного наследия тюркского мира, а также о туризме.
Достигнутые соглашения и решения будут зафиксированы в Бакинской декларации.
Предусматривается, что председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проведет ряд встреч со своими зарубежными коллегами.