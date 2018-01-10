Нурлан Нигматулин прокомментировал Послание Президента народу Казахстана

Председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин прокомментировал Послание Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает Kazpravda.kz.
Как отметил спикер Мажилиса, нынешнее Послание Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева носит уникальный характер, поскольку содержит конкретную программу мер системной модернизации Казахстана в условиях Четвертой промышленной революции.
"Главным вектором развития страны, предложенным Президентом в Послании, является цифровизация, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, что необходимо для вхождения Казахстана в число лидеров нового мира. Послание Президента выдвигает 10 основных задач перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, что открывает широкие горизонты перед страной. Первоочередное внимание уделено модернизации и цифровизации казахстанской индустрии, агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры", – сообщил председатель Мажилиса РК.
При этом он подчеркнул, что в Послании Главы государства традиционно уделяется большое внимание вопросам социального развития. Активное внедрение современных технологий в жилищном строительстве и коммунальном секторе, создание собственной передовой системы образования, повышение доступности и эффективности медицинской помощи, обеспечение качественной занятости – все это, безусловно, повысит уровень жизни наших граждан.
"Таким образом, нынешнее Послание Президента Н. А. Назарбаева является важным стимулом дальнейшей модернизации страны. Всеобъемлющий характер Послания требует активного участия всех граждан страны в работе по ее реализации. Послание Президента – это руководство к действию для каждого казахстанца", – считает Нигматулин.
Он отметил, что "это требование в первую очередь относится к депутатам казахстанского Парламента".
"И мы намерены обеспечить эффективную законодательную поддержку практической реализации положений Послания", – сказал в заключении Нурлан Нигматулин.
Как отметил спикер Мажилиса, нынешнее Послание Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева носит уникальный характер, поскольку содержит конкретную программу мер системной модернизации Казахстана в условиях Четвертой промышленной революции.
"Главным вектором развития страны, предложенным Президентом в Послании, является цифровизация, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, что необходимо для вхождения Казахстана в число лидеров нового мира. Послание Президента выдвигает 10 основных задач перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, что открывает широкие горизонты перед страной. Первоочередное внимание уделено модернизации и цифровизации казахстанской индустрии, агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры", – сообщил председатель Мажилиса РК.
При этом он подчеркнул, что в Послании Главы государства традиционно уделяется большое внимание вопросам социального развития. Активное внедрение современных технологий в жилищном строительстве и коммунальном секторе, создание собственной передовой системы образования, повышение доступности и эффективности медицинской помощи, обеспечение качественной занятости – все это, безусловно, повысит уровень жизни наших граждан.
"Таким образом, нынешнее Послание Президента Н. А. Назарбаева является важным стимулом дальнейшей модернизации страны. Всеобъемлющий характер Послания требует активного участия всех граждан страны в работе по ее реализации. Послание Президента – это руководство к действию для каждого казахстанца", – считает Нигматулин.
Он отметил, что "это требование в первую очередь относится к депутатам казахстанского Парламента".
"И мы намерены обеспечить эффективную законодательную поддержку практической реализации положений Послания", – сказал в заключении Нурлан Нигматулин.