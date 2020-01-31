Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Сегодня под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Палате предлагается рассмотреть в I чтении законодательные поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности. Законопроект направлен на совершенствование отдельных аспектов правового регулирования общественных отношений в этой сфере.
Во II чтении депутаты Мажилиса рассмотрят законодательные поправки относительно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В проекте повестки пленарного заседания Мажилиса также ратификационные законопроекты. Это Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Казахстана и Армении в рамках
двусторонней Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество. В этом ряду и Договор Казахстана с Бразилией о передаче осужденных лиц.
Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний. В рамках выполнения поручений Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева планируется обсудить качество среднего образования в городских и сельских школах, существующие проблемы, а также пути их решения.