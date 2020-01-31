Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК
Сегодня под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Палате предлагается рассмотреть в I чтении законодательные поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности. Законопроект направлен на совершенствование отдельных аспектов правового регулирования общественных отношений в этой сфере.

Во II чтении депутаты Мажилиса рассмотрят законодательные поправки относительно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В проекте повестки пленарного заседания Мажилиса также ратификационные законопроекты. Это Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Казахстана и Армении в рамках
двусторонней Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество. В этом ряду и Договор Казахстана с Бразилией о передаче осужденных лиц.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний. В рамках выполнения поручений Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева планируется обсудить качество среднего образования в городских и сельских школах, существующие проблемы, а также пути их решения.

