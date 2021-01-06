Нурлан Нигматулин: Статья Президента отражает ключевые ценности независимости

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Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что новые масштабные задачи формирования казахстанского патриотизма, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», откроют перед народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что историческое значение статьи в том, что в ней Глава государства обращается к фундаментальным урокам прошлого, размышляет об историческом пути казахского народа с древних времен до современности, поднимает вопросы укрепления национальной идентичности, развития нашей собственной культуры и традиций.

– Очень важно, что статья содержит ряд конкретных мер по укреплению целостности государства, по развитию историчес­кой науки, в целом гуманитарного знания, по повышению роли государственного языка в жизни нашего общества, которые требуют от всех нас большой работы, – считает спикер Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на значении парламентских выборов, которое придает Глава государства в процессе дальнейшей демократизации казахстанского общества.

По мнению председателя Мажилиса, важнейшие составляющие, о которых говорит Президент, – развитие многопартийного Парламента, политический плюрализм, наличие у разных политических сил общих ценностей – свидетельствуют о четком курсе Главы государства, учитывающем реалии времени. При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность тезиса Президента страны о необходимости сохранения законности и порядка, основанных на полном соблюдении прав человека.

– Статья Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», посвященная 30-летию независимости, важна тем, что в ней охарактеризованы три десятилетия становления и развития современного Казахстана и определены главные цели 4-го десятилетия независимости – сильное государство и конкурентоспособная нация. Уверен, что новые масштабные задачи формирования казахстанского патриотизма, поставленные Главой государства, откроют перед нашим народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития, – отметил председатель Мажилиса.

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