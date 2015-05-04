Нурлан Ногаев сохранил за собой должность акима ЗКО

Кадровые назначения
Айнур Курамысова
Депутаты маслихата Западно-Казахстанской области поддержали кандидатуру Нурлана Ногаева на пост акима области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщается, Глава государства направил письмо, в котором предложил депутатам рассмотреть кандидатуру исполняющего обязанности акима ЗКО Нурлана Ногаева на должность руководителя региона.

Присутствующие на сессии 24 депутата (6 народных избранников по уважительным причинам отсутствовали) единогласно поддержали предложенную кандидатуру.

Нурлан Ногаев родился 30 июля 1967 года. Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач Октябрьска Актюбинской области.
С 1993 по 1995 год работал старшим экспертом по нефтепродуктам, начальником отдела, генеральным директором ТОО "Гили-Паскер" в Москве. Позже о стал заместителем генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд" в Алматы.

С 1996 по 2006 год – инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай".

С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

В августе того же года был назначен директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

В руководство Западно-Казахстанской области он пришел в сентябре 2007 года – был назначен заместителем акима и курировал вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

С 2012-го – аким Западно-Казахстанской области.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
Фундамент политики и экономики
В строю – офицеры запаса
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
Найти свое место в бизнесе
От финишной прямой к новому старту
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Батима, Толкын, Гонерилья...
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]