Нурлан Ногаев сохранил за собой должность акима ЗКО

Депутаты маслихата Западно-Казахстанской области поддержали кандидатуру Нурлана Ногаева на пост акима области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой город
Как сообщается, Глава государства направил письмо, в котором предложил депутатам рассмотреть кандидатуру исполняющего обязанности акима ЗКО Нурлана Ногаева на должность руководителя региона.
Присутствующие на сессии 24 депутата (6 народных избранников по уважительным причинам отсутствовали) единогласно поддержали предложенную кандидатуру.
Нурлан Ногаев родился 30 июля 1967 года. Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач Октябрьска Актюбинской области.
С 1993 по 1995 год работал старшим экспертом по нефтепродуктам, начальником отдела, генеральным директором ТОО "Гили-Паскер" в Москве. Позже о стал заместителем генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд" в Алматы.
С 1996 по 2006 год – инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай".
С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
В августе того же года был назначен директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
В руководство Западно-Казахстанской области он пришел в сентябре 2007 года – был назначен заместителем акима и курировал вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.
С 2012-го – аким Западно-Казахстанской области.