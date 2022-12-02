Нурлан Ногаев вновь назначен акимом Мангистауской области

Эту должность он занимает с сентября 2021 года.

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Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На эту должность он был назначен в сентябре 2021 года.

Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа имени Губкина по специальности "горный инженер", Казахскую государственную академию управления - по специальности "экономист", Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел России - по специальности "магистр делового администрирования".

Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач города Октябрьск Актюбинской области. В 1993-1995 годы занимал руководящие должности в ТОО "Гили – Паскер" в Москве.

В 1995-1996 годах был заместителем генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд" Алматы. С 1996 по 2006 год работал в ТОО "Казахтуркмунай".

С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С августа 2006 года занимал должность директора департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 20 января 2012 года был акимом Западно-Казахстанской области.

26 марта 2016 года стал акимом Атырауской области.

В декабре 2019 года назначен министром энергетики Республики Казахстан.