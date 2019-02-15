Нурлан Нуркенов назначен заместителем акима Астаны
Распоряжением акима столицы Нурлан Нуркенов назначен заместителем акима Астаны, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, новый заместитель акима будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта.
Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – уроженец Целинограда, родился 3 ноября 1976 года.
Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Национальную школу государственной политики Академии при Президенте РК, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал менеджером в МЧП "Шамшырак" в 1995 году.
С 2003 по 2006 год работал главным специалистом отдела организационно-инспекторской работы, заведующим отделом производственной сферы аппарата акима Астаны.
С 2006 по 2010 год был заместителем, заведующим отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК.
В 2010 году назначен руководителем в ТОО "Мөлдір су", Астана.
С 2013 по 2014 год – аким Бурабайского района Акмолинской области.
В 2014 году назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы.
В 2017 году назначен государственным инспектором Администрации Президента РК.
Награжден медалями "Астананың 10 жылдығы" и "Ерен еңбегi үшiн".