Кадровые назначения
Нурлан Нуркенов назначен заместителем акима Астаны
Распоряжением акима столицы Нурлан Нуркенов назначен заместителем акима Астаны, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, новый заместитель акима будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – уроженец Целинограда, родился 3 ноября 1976 года.

Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Национальную школу государственной политики Академии при Президенте РК, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал менеджером в МЧП "Шамшырак" в 1995 году.

С 2003 по 2006 год работал главным специалистом отдела организационно-инспекторской работы, заведующим отделом производственной сферы аппарата акима Астаны.

С 2006 по 2010 год был заместителем, заведующим отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК.

В 2010 году назначен руководителем в ТОО "Мөлдір су", Астана.

С 2013 по 2014 год – аким Бурабайского района Акмолинской области.

В 2014 году назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы.

В 2017 году назначен государственным инспектором Администрации Президента РК.

Награжден медалями "Астананың 10 жылдығы" и "Ерен еңбегi үшiн".

Женат, имеет четверых детей.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Болат и его команда
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Указ о создании трех новых областей подписал Токаев
Средняя зарплата выросла в Казахстане
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Как будут обеспечивать водой села Казахстана, решили в Правительстве
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Депутат Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Кадровые назначения
Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Кадровые назначения
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Кадровые назначения
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Кадровые назначения
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]