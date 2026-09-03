Нурлан Сауранбаев сохранил должность министра транспорта

Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 20 мая 1967 года.

Окончил среднюю школу №30 в г.Алматы, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1991) по специальности «Политэкономия».

Трудовую деятельность начал в бизнес-структурах, далее с 1997 по 2011 годы работал в национальных компаниях в железнодорожной и нефтегазовой отраслях, с 2011 года трудился на должности вице-министра индустрии и новых технологий РК, заместителя министра обороны (2014-2016), акима города Шымкент (2017-2018), был заведующим отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы в Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021), председателем АО «НК «ҚТЖ». Последнее место работы - министр транспорта РК.