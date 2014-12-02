Статьи Нурлы жол – это по-настоящему грандиозно! Записал Владимир ОСИПОВ

С тех пор прошел год. О достижениях и трудностях в жизни нового движения и его планах на будущее нам рассказывает председатель совета общенационального движения "Казахстан-2050" Данат ЖУМИН.



– Движению исполняется год. Что за это время удалось сделать?

– В текущем году движением реализовано 16 общенациональных гражданских проектов и еще десятки региональных, локальных инициатив. Актив движения, его основной добровольческий костяк превысил 5 тысяч человек. Непосредственное участие в мероприятиях организации приняли более 200 тысяч граждан страны во всех регионах – как в городах, так и в сельской местности. Движение состоялось как полноценная организация.



– Чем конкретно занимались активисты?

– Когда все начиналось, нас было около 25 человек. Все довольно образованные и занятые люди с постоянным местом работы: врачи, преподаватели, предприниматели, инженеры, ученые. У нас тогда не было какого-то четкого плана действий, но было огромное желание послужить своей стране, поддержать Стратегию развития нашего Президента, сделать что-то полезное не только на своем рабочем месте. Но с чего начать? Это был тогда, пожалуй, самый сложный вопрос. И я думаю, мы приняли единственное верное на тот момент решение – спросить совета у простых граждан. Мы разбились на группы и поехали по стране встречаться с людьми. Говорили о Стратегии "Казахстан-2050", пытались разобраться в проблемах регионов, понять, о чем думают и переживают люди. За месяц с небольшим активисты провели более 30 встреч в городах и аулах по всему Казахстану. Беседовали с аксакалами, учителями и врачами, предпринимателями, молодыми людьми, государственными служащими, журналистами... Это были очень откровенные разговоры о стране, ее настоящем и будущем. Что нам это дало? Во-первых, мы получили массу полезной информации, собрали сотни интересных предложений, а во-вторых, нашли соратников, людей, которые захотели присоединиться к движению.



– И в результате?

– В результате появились те самые 16 общенациональных проектов. Расскажу о некоторых из них. Посещая регионы, мы обнаружили, что в стране имеется большой дефицит квалифицированных педагогов. Эта проблема особенно актуальна в сельской местности. При этом, думаю, каждый из нас понимает, какую большую роль в жизни может сыграть учитель, да и просто человек, сумевший вовремя направить, дать дельный совет, вдохновить или поделиться интересными знаниями. Именно это и стало основой нашего проекта "Зияткер ұрпақ" (Образованное поколение). Вот уже несколько месяцев активисты движения на добровольных началах выезжают в сельские школы и проводят занятия с детьми. Только за последние три месяца на занятиях наших активистов побывало более 20 тысяч школьников. И это только начало.



– И как трудно было оторвать людей от работы и отправить в аул?

– Это вопрос о зрелости нашего общества. Порой нам кажется, будто людей заботит только их собственная жизнь. Но это не совсем так. И проекты нашего движения являются ярким тому подтверждением. В стране достаточно людей, которые думают об окружающем их мире, о стране и ее будущем. Они хотят внести свой вклад в развитие Казахстана. Просто к ним необходимо найти правильный, умный подход. Когда люди видят, что ты делаешь что-то по-настоящему стоящее, важное, интересное, они идут за тобой. А это самое главное для любой общественной организации – добиться доверия. За год мы провели десятки мероприятий. На свои форумы и конференции движение собирало сотни людей. И никогда не было никаких проблем с "явкой".



– Какие еще были инициативы?

– Летом мы организовали проект "В счастливых семьях – наша сила". В течение двух месяцев обученные волонтеры работали в 65 дворах Казахстана, во всех областных центрах, Алматы, Астане и нескольких моногородах, таких как Темиртау и Аксу. Мы попытались разбудить родителей, познакомить друг с другом соседей, оторвать детей от компьютеров и телевизоров. Наши активисты устраивали семейные конкурсы и эстафеты, проводили полезные игры с детьми, учили подростков планировать жизнь и выбирать профессию. Всего во дворах было организовано более 700 различных мероприятий, в них приняли участие свыше 100 тысяч человек. Все это делалось для того, чтобы укрепить наши семьи, показать им простые способы приятного и полезного времяпрепровождения всей семьей. Радует, что по итогам проекта на нас стали выходить акимы некоторых городов. Спрашивают, сколько это стоило, как сделать так, чтобы в следующем году было охвачено больше дворов. Мы сейчас для всех акимов расписываем технологию, бюджеты, рекомендации. Надеемся, что они будут поддержаны. Жители дворов сами просятся в волонтеры...



– Вы сказали, что сегодня актив движения – это 5 тысяч человек. Кто эти люди?

– Две трети наших активистов – граждане в возрасте от 27 до 37 лет. Есть и моложе, и старше. Но все они стремятся к одному – сделать нашу страну лучше. Именно это нас всех и объединяет.



– Слышал, что вы еще книги пишете, учебники создаете?

– Боюсь, что если начну рассказывать про каждый наш проект, в газете не хватит места. Мы не пишем книг. Мы их переводим на казахский язык. Среди активистов нашего движения есть несколько кардиохирургов. Один из них, Дмитрий Горбунов, однажды сказал, что некоторых сложных операций можно было бы избежать, если бы родители знали, как правильно заботиться о детях с заболеваниями сердца. Он посетовал на то, что в стране нет ни одного пособия на казахском языке, которое бы доступно объясняло родителям, что к чему. Сказано – сделано. А что касается учебника, то, действительно, наши активисты Айман и Габит написали первый в стране учебник по основам критического мышления. Его уникальность в том, что он основан на примерах из отечественной практики и ведущем международном опыте. Учебник также доступен на сайте в двух языковых версиях – казахской и русской. Отпечатанные варианты распространены по библиотекам и сельским школам, в которых побывали наши активисты.



– Недавно Глава государства обратился с Посланием народу Казахстана. Как вы его оцениваете?

– Меня, как представителя нового поколения, больше всего тронуло то, что должно стать поистине тектоническим сдвигом в развитии нашей страны, каркасом наших будущих успехов, опорой

нашей нации в предстоящие десятилетия. Речь идет о масштабном развитии транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры государства. Большая часть существующих в Казахстане линий электропередачи, автомобильных и железных дорог была построена в советское время и представляет из себя составную часть обширной инфраструктуры бывшего СССР. Отсюда и сегодняшняя взаимозависимость энергетических систем Казахстана и сопредельных государств, ориентация наших дорог на Москву. Казахстан обладает обширной территорией, которая де-факто разорвана существующими транспортными линиями на несколько автономных макрорегионов. Это является серьезным препятствием для формирования пространственного внутристранового единства. Как результат, в совокупном эффекте мы имеем слабые внутриэкономические сети и серьезные дисбалансы в межрегиональном развитии. Отдельный момент – это уязвимость нашей территории с точки зрения национальной безопасности. Озвученные в Послании Главы государства планы по строительству новых автомагистралей, железных дорог и линий электропередачи призваны не только исправить текущую ситуацию, но и обеспечить эффективное развитие страны. С точки зрения потенциальных выгод, ожидаемого мультипликативного эффекта, развитие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры в истории современного Казахстана может сравниться разве что с переносом столицы в Астану. И в этом плане, "Нұрлы жол" – это по-настоящему грандиозно. Я всем сердцем надеюсь, что мы справимся с этой великой задачей. Для этого у нас есть все необходимые условия. Есть политическая воля Главы государства, есть ресурсы, есть люди, способные претворить планы в жизнь. Остается... работать, чтобы пыль столбом стояла.

