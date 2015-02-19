"Нурлы жол" поможет увеличить показатели экономического роста в 2015 году

Политика
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Шынар Оспанова
Увеличить экономический рост  Казахстана в 2015 году поможет программа "Нурлы жол". Об этом в ходе брифинга в Службе Центральных Коммуникаций сообщил президент АО "Институт экономических исследований" Максат Муханов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня мы прогнозируем, что рост экономики в 2015 году составит 1,5%. Это при базовой цене нефти, скажем $50. Но при реализации инфраструктурных проектов в рамках программы "Нурлы жол" этот показатель может оказаться несколько выше", - сообщил Максат Муханов в ходе брифинга.

Согласно исследованиям института, инвестиции в транспорт, как в одну из инфраструктур, дают  хороший экономический эффект. Каждый доллар приносит где-то по $1,5 дохода в этой отрасли. Кроме того, исследования в инфрастуктурной сфере показывают, что финансирование $1 миллиарда дает более 20 тысяч рабочих мест именно в секторе транспорта.

В этой связи, по словам Максат Муханова, программа "Нурлы жол" позволит не только развить саму инфраструктуру, но и обеспечит новые рабочие места, расширить  производственные возможности различных регионов страны, снизить издержки для малого и среднего бизнеса.

 Кроме того, учитывая географичекое положение Казахстана, это даст хороший эффект в развитии новых транспортно-логистических возможностей страны, которые позволят обеспечить в полной мере транзитные возможности казахстанской экономики", - отметил президент АО.

Максат Муханов также добавил, что в рамках программы "Нурлы Жол" будут реализовываться проекты в коммунальном секторе, в транспортном комплексе, в промышленной и социальной инфраструктуре.

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