Нурлыбек Налибаев принял участие в церемонии открытия участка автодороги Ақтөбе – Ұлғайсын

Правительство

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев по поручению руководителя Правительства посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область, где принял участие в церемонии открытия 28-километрового участка автомобильной дороги Ақтөбе – Ұлғайсын (791–819 км), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Данная трасса является важной частью международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

«В августе текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате телемоста дал старт строительству трех крупных дорожных проектов в Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях. Речь идет о направлениях Ақтөбе – Ұлғайсын, Ұлғайсын – Сексеуіл и Сексеуіл – Қызылорда.

В рамках проекта Ақтөбе – Ұлғайсын предусмотрена реконструкция 262 км автомобильной дороги с повышением ее технической категории со второй до первой.

Кроме того, ведется строительство новой автодороги через песчаную местность между и Сексеуіл и Бейнеу. На реализацию трех проектов выделено порядка 3 трлн теңге. Планируется построить и реконструировать более 1900 км автомобильных дорог. Все работы намечено завершить в течение ближайших трех лет. Вместе с тем перед подрядными организациями ставится задача приложить силы для досрочной сдачи объектов», — отметил Нурлыбек Налибаев.

Для обеспечения качества дорожного строительства по поручению руководителя Правительства создана специальная комиссия в составе ученых, специалистов дорожной отрасли, представителей государственных органов и депутатов. Комиссия рассматривает вопросы качества используемых при строительстве материалов, в том числе битума, щебня и других компонентов, а также регулирования весовых нагрузок большегрузного транспорта на дорожное полотно.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что ужесточение требований к качеству автомобильных дорог направлено на повышение безопасности дорожного движения. Четырехполосное движение позволит снизить риск выезда транспорта на встречную полосу. Кроме того, для оказания помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах зимой, приобретаются специальная техника и спасательное оборудование.

На открытом для движения 28-километровом участке основные строительные работы завершены. В течение ближайших двух недель планируется установить освещение и дорожные ограждения.

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