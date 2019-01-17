Нурмагомедов отказал МакГрегору в реванше

Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения реванша с экс-чемпионом организации в двух категориях ирландцем Конором МакГрегором, сообщает Vesti.kz.
"Зачем мне нужен этот реванш? Перед прошлым поединком он тоже много говорил. Но как только мы зашли в октагон, он не смог ничего сделать", - приводит его слова TMZ.
Ранее МакГрегор назвал Нурмагомедова нытиком, добавив, что во время их боя россиянин постоянно жаловался судьям.
В ответ Хабиб напомнил ирландцу о его "пожизненном позоре", разместив в соцсетях эпизод, на котором Конор сдается в результате болевого приема в исполнении россиянина.
Поединок Нурмагомедова и МакГрегора стал главным событием турнира UFC 229, который прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин задушил ирландца в четвертом раунде, заставив того сдаться, и тем самым защитил титул.
После боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и напал на спарринг-партнера МакГрегора, что спровоцировало массовую драку между командами спортсменов. В результате инцидента россиянин покинул октагон без пояса, а выплату гонорара в размере двух миллионов долларов "заморозили".
В настоящее время оба бойца ожидают решения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Следующее заседание состоится в январе.