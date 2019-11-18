Политика
Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по работе Ассамблеи народа Казахстана
Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.   

В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

"Задачи для Ассамблеи определены. Есть решения, принятые на XXVII сессии. Озвучены приоритетные направления Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Важно обеспечить их продвижение и разъяснение на местах, привлекая к работе региональные этнокультурные объединения. Во всех областях необходимо выстроить соответствующую работу", – сказал Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев также указал на важность усиления работы АНК по международному направлению.

"Во исполнение Ваших поручений был предпринят ряд мер по активизации работы Ассамблеи. Акцент был направлен на региональный аспект. За 2 месяца проведено более 2000 мероприятий, охват которых составил свыше 4,5 миллионов человек", – доложил Жансеит Туймебаев.

В завершение встречи Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Популярное

Все
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Газ подвели... Завозим уголь?
Указ Президента Республики Казахстан
Сказка на льду
Очень дорогая «решала»
Прививка от бюрократии
Хозяева – мы сами. А спрос тогда с кого?
Каждый может помочь
Референдум – только первый шаг
Нужна поддержка казахстанцев
Мастера ракетки
Семь дней в седле
Едкий дым беспечности
Братья меньшие: друзья или враги?..
От поля до границы
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Политика , Общество
Выборы нового акима состоялись в Талгаре
Политика
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на т…
Политика
Аскар Умбеталиев освобожден от должности руководителя аппар…
Политика , Кадровые назначения
Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]