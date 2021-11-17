Политика
Нурсултан Назарбаев и Нино Бурджанадзе обсудили региональную повестку дня
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно идей и предложений, озвученных в ходе сегодняшнего заседания «Астана клуба».
Кроме того, Елбасы и Н.Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.