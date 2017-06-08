Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин договорились по ряду вопросов
Жания Уранкаева
11 соглашений и меморандумов были подписаны в ходе официального визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Астану, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Между правительствами РК и КНР в рамках встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, о строительстве селезащитной плотины "Чукурбулак (Алмалы)" на реке Хоргос, а также по проекту предоставления суперкомпьютера и лабораторного оборудования.
Министерство финансов РК и Государственная налоговая администрация КНР подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по налоговым вопросам. Министерство по инвестициям и развитию РК и Министерство коммерции КНР договорились об укреплении сотрудничества в области транспортной инфраструктуры.
Министерство сельского хозяйства РК и Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР согласовали протокол по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к замороженному мясу мелкого рогатого скота (баранина и мясо коз), экспортируемым из Казахстана в Китай.
Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО "РТРК "Казахстан" и Центральным телевидением КНР, между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Комитетом по содействию международной торговле КНР, между Библиотекой Первого Президента РК и Китайской академией общественных наук.
"В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили вопросы взаимодействия в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, а также в области использования трансграничных водотоков, укрепление в системе безопасности и особенно в сотрудничестве в научно-технической области и в области кибербезопасности", – сообщил Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам подписания соглашений.
Ранее Президент Казахстана отметил, что между двумя странами нет нерешенных вопросов. По словам Главы государства, Китай стал основным партнером Казахстана в экономике по объему прямых иностранных инвестиций, количеству выданных кредитов и совместных предприятий.
Напомним, сегодня в столице Казахстана открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Астану с официальным визитом прибыл Председатель Китая Си Цзиньпин.