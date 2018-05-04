Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Армении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе беседы президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении.
Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, планируемого в Сочи 14 мая текущего года.
В данном контексте лидеры двух стран отметили увеличение объемов внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза в 2017 году на 24,4% и 26,1% соответственно, а также указали на рост интереса со стороны международного сообщества к развитию сотрудничества с ЕАЭС.