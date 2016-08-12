​Нурсултан Назарбаев направил поздравление Дмитрию Баландину по случаю победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Своей яркой победой ты доставил казахстанцам огромную радость. Золотая медаль, завоеванная в бескомпромиссной и напряженной борьбе с именитыми соперниками, – показатель твоего высокого мастерства, целеустремленности, силы воли и твердости характера. Твой выдающийся успех навсегда войдет в летопись казахстанского спорта», – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал спортсмену дальнейших успехов в покорении новых высот, сообщила пресс-служба Президента.

Накануне Казахстан добыл на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сразу три драгоценные медали – вначале серебряную, а потом и суперсенсационно – ДВЕ ДОЛГОЖДАННЫЕ ЗОЛОТЫЕ!