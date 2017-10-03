Нурсултан Назарбаев назначил главкома силами воздушной обороны ВС

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Карбенова Нурлана Жанайдаровича, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Распоряжением Главы государства Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. На должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан назначен Карбенов Нурлан Жанайдарович", – говорится в сообщении.