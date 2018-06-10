Нурсултан Назарбаев назвал проекты, которые могут привести к экономическому прорыву в рамках ШОС
Юлия Магер
Выступая на саммите ШОС в китайском Циндао, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил ряд направлений совместной работы, которые могут способствовать активизации и повышению эффективности экономического сотрудничества стран-членов организации, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Качественному экономическому прорыву ШОС могут способствовать инфраструктурные мегапроекты. Это обеспечит мощный мультипликативный эффект, позволит задействовать научный и финансовый потенциал, трудоустроить большое количество специалистов из государств-членов. Как пример могу привести такие идеи, как реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин – Астана – Москва – Берлин. Подобные маршруты можно было бы провести и через другие государства ШОС. Это важно для нашей организации. Осуществление подобного проекта объединит перспективный формат взаимодействия ШОС, Евразийского экономического союза и в будущем, надеюсь, Европейского Союза", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Президент РК предложил рассмотреть возможность создания в рамках ШОС площадки по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий.
"Совокупную мощь трехмиллиардного населения наших стран следует использовать для активизации экономического сотрудничества ШОС. Здесь у нас есть большое поле для деятельности. Важно обеспечить переход к реализации торгово-инвестиционных проектов между нашими странами с двусторонних на многосторонний уровень. Выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов. Необходимо задействовать в полную силу потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС", – отметил Глава государства.
Напомним, в китайском городе Циндао проходит 18-ая встреча глав государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества, участие в которой принимает Президент РК Нурсултан Назарбаев.
Саммит в КНР впервые проходит в формате "шанхайской восьмерки", после того как в 2017 году в Астане было принято решение о присоединении к ШОС еще двух стран. На сегодняшний день участниками организации являются Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан, главы которых приехали на переговоры в Циндао.
Повестка дня встречи глав государств-участниц ШОС включает вопросы развития организации и ее деятельности в таких сферах, как безопасность, экономика и культура. Также лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
По итогам встречи будет принят большой пакет документов, главным из которых станет Циндаоская декларация, в которой будут подведены итоги деятельности организации за прошедший период и определены ориентиры развития ШОС на перспективу.