Нурсултан Назарбаев назвал "секрет успеха" государств в XXI веке
Анастасия Прилепская
Все экономические и геополитические победы имеют значение, только если повышается благосостояние людей. В этом секрет успеха государств в XXI веке. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей. Любые экономические достижения и геополитические победы не имеют большой ценности и значения, если не ведут к росту благосостояния каждого человека. В этом заключается секрет процветания, формула устойчивого развития государств в 21 веке", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Он также отметил, что мир погружается в зону перманентной турбулентности, но это не повод для отчаяния и страха перед будущим.
"Любые кризисы сопровождаются катаклизмами, но в то же время расчищают пространство для роста, открывают окна возможностей. Главное – выбрать правильный вектор развития, мобилизовать все общество на достижение поставленных целей", – добавил Глава государства.
Он также отметил, что в развитии страны необходимо учитывать все ключевые мировые тренды.