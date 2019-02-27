Президент
Нурсултан Назарбаев назвал "секрет успеха" государств в XXI веке
Анастасия Прилепская
Все экономические и геополитические победы имеют значение, только если повышается благосостояние людей. В этом секрет успеха государств в XXI веке. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Сегодня конкуренция государств сводится к конкуренции конкретных людей. Любые экономические достижения и геополитические победы не имеют большой ценности и значения, если не ведут к росту благосостояния каждого человека. В этом заключается секрет процветания, формула устойчивого развития государств в 21 веке", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил, что мир погружается в зону перманентной турбулентности, но это не повод для отчаяния и страха перед будущим.

"Любые кризисы сопровождаются катаклизмами, но в то же время расчищают пространство для роста, открывают окна возможностей. Главное – выбрать правильный вектор развития, мобилизовать все общество на достижение поставленных целей", – добавил Глава государства.

Он также отметил, что в развитии страны необходимо учитывать все ключевые мировые тренды.

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