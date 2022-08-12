Фото: elbasy.kz
Общество
Нурсултан Назарбаев: Новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями исламского духовенства ряда стран СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

В ходе встречи с Председателем Духовного управления мусульман Узбекистана Нуриддином Халикназаровым, Председателем Духовного управления мусульман Кыргызстана Замиром Ракиевым, Первым заместителем председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамиром Мухетдиновым, Первый Президент Казахстана выразил благодарность собеседникам за то, что в своем рабочем графике они выделили время для участия в церемонии открытия новой мечети столицы.

Нурсултан Назарбаев отметил особую роль религии в жизни казахстанского народа, подчеркнув, что в нашей стране вопросам межконфессионального диалога всегда уделялось повышенное внимание. Первый Президент Казахстана подчеркнул, что новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности, и ее двери будут всегда открыты для гостей всех вероисповеданий и национальностей.

В свою очередь, гости высказали восхищение столицей Казахстана, отметив, что новая мечеть станет не только духовным центром, но и новой яркой достопримечательностью на карте города.

Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Главной мечети столицы. 

 

 

 

 

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