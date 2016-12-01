​Нурсултан Назарбаев: новое прочтение биографии

Ответственный политик

Весьма символично, что книга была издана и презентована в канун знаменательного праздника – Дня Первого Президента, который широко отмечается в Казахстане. Как сказал на презентации первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, «не скрою, наша встреча, конечно, связана с этим событием».

В мероприятии принимали участие люди, которые хорошо знают Нурсултана Назарбаева­ и могут дать объективную оценку изданию. Один из них – ректор Московского государственного университета им. М. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, это «книга о великом политическом деятеле, Лидере нации».

– Она интересна. Здесь собраны интерес­ные факты, даты, рассуждения, которые, может быть, когда-то мы и слышали, но за 25 лет многое стерлось из памяти.

Как пояснил Виктор Садовничий, в издании очень живо отражен дух эпохи, читатели словно заново переживают те события, те непростые годы.

– Многие страницы волнуют, – отметил он.

Участники встречи отмечали, что, помимо биографии Главы государства, в книге освещены события мировой истории, участником которых являлся Президент. В ней можно найти ответы на многие вопросы: почему Нурсултан Назарбаев не поддержал ГКЧП в переломном 1991 году, как наша республика сумела избежать «цветных» революций и какова роль нашей страны в примирении Путина и Эрдогана, если говорить о современности.

Книга поэтапно раскрывает, как развивался и эволюционировал Нурсултан Назарбаев на всех этапах своей жизни. Но особенно хотелось бы отметить тот факт, что Президент с первых дней зарекомендовал себя как ответственный политик и пользовался огромной популярностью не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Не случайно Главе государства в свое время предлагали пост одного из руководителей СССР. Об этом подробно рассказывается в книге. После ухода на пенсию премьер-министра СССР Николая Рыжкова именно Нурсултана Абишевича видели его преемником.

В издании подробно раскрывается эпизод, когда на совещании по вопросам формирования новых органов власти Михаил Горбачев предложил рассмотреть кандидатуру премьера.

Первым высказался академик Примаков:

– Нурсултана Абишевича Назарбаева!

Вадим Бакатин, министр внутренних дел СССР, поддержал Примакова:

– Нурсултана Абишевича!

Как пишет автор книги: «Оба дали блестящую характеристику казахстанскому Президенту. Горбачев согласился с их мнением, но заметил, согласится ли Нурсултан Абишевич переезжать в Москву. Вспомнил, что в прошлом голу на XXVIII съезде КПСС Назарбаева выдвигали на пост заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС, но он взял самоотвод. Как отнесется к этому сейчас – трудно сказать.

Назарбаев поблагодарил Горбачева за доверие, но предложение возглавить Кабинет министров СССР не принял. Позднее, в июле 1991 года, Горбачев с Ельциным снова предложили ему пост главы союзного правительства».

Глава государства вел четко выверенную политику. С одной стороны делал все, чтобы сохранить экономические связи распадающегося СССР, с другой – активно боролся с диктатом центра, который не принимал самостоятельности республик.

Важный экзамен Нурсултан Назарбаев выдержал в августе 1991 года. Президент был одним из тех, кто пошел против КГЧП.

«Вечером 19 августа Назарбаев выступил с радиообращением к народу. Призвал проявлять спокойствие, соблюдать сдержанность и осторожность. Предупредил, что эмоциональное, неправильно воспринятое действие любого может высечь искру социального взрыва. Заверил: в Казахстане чрезвычайное положение вводиться не будет. Политическая интуиция, много раз выручавшая в критических ситуациях, снова не подвела его», – рассказывается в книге.

Исторические инициативы

По словам ректора МГУ, в книге собраны «хорошие портреты политических деятелей, но построена она так, что главные события и главная информация связана с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева».

По словам В. Садовничего, ему в жизни выпала честь знать Главу государства, и в этом контексте он напомнил о встрече, которая состоялась более 20 лет назад.

– В 1994 году я пригласил Нурсултана Назарбаева прочитать лекцию в Московском государственном университете. Эта лекция стала исторической. В ней была предложена идея создания Евразийского экономического союза. Надо сказать, что все дальнейшие события подтвердили правильность инициативы, – сказал ректор.

В. Садовничий высоко оценил «блестящую книгу» Николая Зеньковича и поздравил автора с этим большим событием, заметив, что издание представляет интерес с точки изучения истории, экономики, политологии и философии. Тем более что это книга не просто о политическом деятеле. Это книга о профессоре Московского университета.

– Я бы ее считал нашей книгой, потому что Нурсултан Абишевич удостоен двух высших званий Московского университета – он почетный доктор и почетный профессор, – добавил ректор МГУ.

Президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко отметил, что это издание – колоссальный труд.

– Я не впервые вижу биографию этого великого человека, с одной книгой даже имел возможность работать, и хочу сказать, чем ближе изучаешь биографию Нурсултана Назарбаева, тем весомее представляется роль Президента Казахстана и его вклад в мировую политику, – подчеркнул В. Игнатенко.

По мнению главы ВАРП, Президент Казахстана – «выдающийся пример Лидера, который все отдал служению своему народу». Его идеи востребованы сегодня во всем мире. Это невероятно одаренный человек, который всегда дорожит дружескими связями между людьми, народами, странами.

Он также высоко оценил идею Президента РК о создании Евразийского экономического союза.

– Нурсултан Назарбаев понимал, что эта идея будет востребована. Пусть не сразу, пусть были разговоры за спиной, сомнения, недосказанность. Но сегодня мы видим, насколько он был прав, насколько оказался провидцем, – отметил Виталий Игнатенко.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Караганов говорил о большой роли Нурсултана Назарбаева в сохранении мира и согласия не только в Казахстане, но и во всем мире. Первые шаги состояли в том, что развал СССР пошел не по самому плохому пути.

В этом контексте вспоминалось то, какие усилия Нурсултан Назарбаев прикладывал для сохранения единых экономических связей. К сожалению, подчеркнул С. Караганов, в России в первое время негативно восприняли идею евразийской интеграции.

– На это больно было смотреть, потому что совершенно очевидно Нурсултан Назарбаев говорил правильные вещи. А сегодня его идея преобразовалась в Евразийский экономический союз, – сказал выступающий.

Речь зашла и о других важных инициативах Президента, включая созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое, по мнению С. Караганова, может стать прообразом общеевроазиатской структуры безопасности.

Нурсултан Назарбаев понимает, что Запад в отрыве от Востока, без взаимного сотрудничества и взаимопонимания, а также учета восточных традиций и ценностей не может устойчиво развиваться. А потому Президент выдвинул инициативу создания действенной Организации по безопасности и развитию Азии (ОБРА) на базе СВМДА.

– Эта идея тоже абсолютно точно будет реализована. Потому что совершенно ясно, что старая система ОБСЕ провалилась по многим причинам. Что-то полезное она будет делать, но необходимо создавать новое, – сказал С. Караганов, заметив, что предложения Президента Казахстана стали прообразом проекта «Большая Евразия», который подхватили уже и Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению выступающего, инициативы Главы государства в этом контексте могут быть реализованы в ближайшие два-три года.

– Мы ловим Вас на слове, – отметил Михаил Гусман, – и через несколько лет вернемся к Вашему прогнозу.

Человек двух эпох

Естественно, на презентации выступили как сам автор, так и по традиции издатель.

– Для меня было большой честью издавать эту книгу, потому что сам я родился и вырос в Казахстане. Когда наше издательство выбрали для этого проекта, то мы, конечно, понимали всю глубину ответственности, – рассказал генеральный директор издательства «Яуза» Павел Быстров.

Писатель Николай Зенькович, в свою очередь, признался, что всегда очень трудно говорить про свой труд, о своей работе над произведением. Да и сам процесс создания книги был непростым. Он занял больше года, если говорить только о написании, не говоря уже о сборе всех материалов, необходимой фактуры.

– Биография сама по себе очень сложный жанр, тем более биография такого человека, о котором написано немало, – сказал писатель. – Только на русском языке о Нурсултане Назарбаеве написано 23 книги, не считая книг, изданных самим Президентом.

В целом, характеризуя Главу нашего государства, Николай Зенькович назвал два компонента популярности политического деятеля – это народная любовь и профессиональная оценка специалистов.

– Очень часто эти компоненты не совпадают. Но в нашем случае это один из немногих прецедентов – оба этих понятия слились в сердце политика Нурсултана Назарбаева, – сказал писатель.

Кроме того, он отметил, что, изучая биографию и деятельность Главы государства, он задался целью выяснить, встречались ли какие-нибудь негативные оценки или комментарии в адрес Назарбаева со стороны глав других государств, но так и не нашел их. Это тоже говорит о многом.

– Нурсултан Абишевич – человек очень дальновидный. Почти все, что он задумал, ему удалось. Это редко бывает. У него много идей. Это исключительный случай, – добавил Н. Зенькович.

Главный же замысел проекта – показать Нурсултана Назарбаева как человека двух эпох, его формирование в качестве видного политического деятеля мирового масштаба.

– Я решил сделать новое прочтение биографии через 25 лет. Это самое главное в моей книге. Ведь со временем меняются оценки, меняются обстоятельства, в силу тех или иных причин изменяется сам человек. Мне было интересно посмотреть, как произошла интерпретация этих событий, – заключил Н. Зенькович.