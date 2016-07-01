Нурсултан Назарбаев обсудил с Аскаром Маминым деятельность КТЖ

Фото с сайта Акорды
Глава государства провел встречу с президентом АО "НК "Казахстан Темир Жолы" Аскаром Маминым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Были обсуждены вопросы текущей деятельности компании, ход реализации крупных инвестиционных проектов в железнодорожной сфере, а также планы на предстоящий период.
Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего наращивания транспортно-логистической инфраструктуры и транзитного потенциала Казахстана для экономического развития страны.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.