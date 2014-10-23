Президент Нурсултан Назарбаев обсудил с управляющим директором Всемирного банка Шри Мульяни Индравати вопросы усиления сотрудничества между Республикой Казахстан и группой Всемирного банка, в частности, в контексте нового Рамочного соглашения о партнерстве, подписанного в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.Также стороны рассмотрели различные экономические вызовы, стоящие перед Казахстаном и всем мировым сообществом.Нурсултан Назарбаев отметил, что Всемирный банк является стратегическим партнером Казахстана, с которым наша страна сотрудничает с периода обретения независимости."По оценке вашего банка, в Казахстане доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, когда-то составлявшая 35%, сократилась до показателя менее 3%. Мы считаем это большим достижением", – сказал Нурсултан Назарбаев.В свою очередь Индравати отметила прогресс, достигнутый Казахстаном в области региональной и глобальной интеграции, и выразила надежду, что наша страна будет играть ключевую роль в региональном урегулировании вопросов использования водных и энергетических ресурсов."Сотрудничество между Казахстаном и Всемирным банком осуществляется очень успешно и направлено на содействие диверсификации экономики, усиление прогресса в части устойчивого развития. Для нас является очень важным подписание нового Рамочного соглашения о партнерстве и координации работы различных международных организаций в рамках этого соглашения", – сказала Ш.Индравати.Казахстан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году. С того времени Всемирный банк стал крупнейшим партнером нашей страны по вопросам развития, в общей сложности предоставив $6,8 млрд для реализации 41 проекта.