Нурсултан Назарбаев открыл новую школу в Астане

Президент
Айнур Курамысова
©kazpravda.kz
Сегодня, 1 сентября, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном открытии новой школы-гимназии №75 в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Новая школа, как сообщается, рассчитана на 1 313 учащихся. Учебное заведение оснащено 56 кабинетами с интерактивным учебным оборудованием, конференц-залом и библиотекой, где действуют электронные абонементы. В школе имеются лаборатории, позволяющие проводить научно-исследовательскую работу в области космонавтики и медицины, а также открыт Центр интеграции педагогических и информационных технологий.

540422ad1a41a1409557165.jpg

Глава государства осмотрел учебные кабинеты и посетил открытый урок, посвященный Стратегии "Казахстан-2050". Нурсултан Назарбаев рассказал ученикам об основных приоритетах развития страны и поделился советами относительно выбора будущей профессии.

"В Стратегии прописаны ориентиры дальнейшего развития Казахстана. Мы хотим войти в число 30 развитых государств. Для этого мы занимаемся развитием образования, здравоохранения, новых технологий и инноваций, строим инфраструктуру. Главная задача, которую мы ставим перед собой, – высокий уровень жизни населения. Данная Стратегия создана для вашего поколения, так как именно вы будете ее реализовывать, получать результаты. Чтобы быть частью развития, важен правильный выбор профессии. В молодости хочется все успеть, но на это попросту не хватает времени. Поэтому следует остановиться на одной профессии, досконально ее изучить, чтобы благодаря этому добиться успеха. Профессионалов уважают в любом коллективе, к ним всегда прислушиваются", - цитирует Президента Казахстана его пресс-служба.

Как отметил Президент, в этом учебном году по всему Казахстану 2 млн 600 тыс. детей сели за парты в 7 600 школах. Первоклассников нынче – 300 тыс., количество школьных педагогов – 30 тыс., 153 школы будут открыты в этом году, 63 из них – уже сегодня. "Мы построили тысячи школ за годы независимости. То есть забота о молодежи – очень большая", – сказал Глава государства.

"Я поздравляю с Днем знаний и детей, и родителей, и учителей. Желаю больших успехов! В руках учителей – будущее Казахстана", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 
54042247a37161409557063.jpg

Нурсултан Назарбаев, как сообщается на сайте akorda.kz, также побеседовал с учителями школы, отметив важность их деятельности: "Необходимо постоянно работать над качественной подготовкой детей, создавать все необходимые условия для реализации их потенциала. Они должны побеждать на международных олимпиадах. Следует растить высокообразованные, гармонично развитые личности, которые  будут подавать пример другим. Для их дальнейшего образования в Астане построен и функционирует новый университет, благодаря которому теперь нет необходимости выезжать за рубеж, чтобы получить высококлассное образование. Под этот университет должны подстраиваться и другие".

По информации пресс-службы аппарата акима, в Астане 1 сентября открылись 5 новых школ. В нынешнем учебном году количество учащихся в столице составляет 103 тыс., в том числе около 13 тыс. первоклассников.
540422f437ebe1409557236.jpg

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]