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Нурсултан Назарбаев: открытие МФЦА – новая страница независимого Казахстана
Юлия Магер
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в церемонии официального открытия Международного финансового центра "Астана", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наша столица стала основным общественным, политическим, социальным и экономическим центром Казахстана. Открытие Международного финансового центра "Астана" является доказательством этого. На официальное открытие сегодня приехали 50 стран и организаций", – сказал Глава государства, открывая мероприятие.

Особую благодарность Президент выразил Наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

"С волнением и радостью мы участвуем в этом большом, значимом событии в Астане. Оно проводится в канун 20-летия молодой столицы страны. Казахстан стал единственным государством в мире, которое на стыке веков построило прекрасную столицу. МФЦА – это новая страница независимого Казахстана, его запуск является важным шагом к последовательному устойчивому развитию нашей экономики. Впервые идея создания МФЦА была предложена мной в 2015 году как один из ответов на новые глобальные вызовы", – сказал Нурсултан Назарбаев.



Закон о создании МФЦА Нурсултан Назарбаев подписал в декабре 2015 года. Его деятельность направлена на создание привлекательной среды для инвестирования, развитие рынка ценных бумаг Казахстана, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. МФЦА также намеревается развивать в стране рынки страховых, банковских услуг и исламского финансирования.

В МФЦА уже зарегистрировано 55 компаний, до 2020 года планируется увеличить их количество до 500. Финцентр сотрудничает с крупными финансовыми институтами – Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, новым Банком развития стран ШОС.

В рамках Astana Finance Days МФЦА подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением регулирования финансовых услуг Катарского финансового центра, ERG, Межгосударственным банком по СНГ. Фонд Шелкового пути подписал документы для получения статуса акционера биржи МФЦА.

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