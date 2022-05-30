Политика
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву ответил на вопрос о своих дальнейших планах, передает Kazpravda.kz

"В целом считаю, что не важно, чем занимается политик после своей отставки. Политики приходят и уходят, а народ и страна остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди. За время моего президентства мы выстроили доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Нас уважают на международной политической арене, у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо", – сказал Первый Президент РК.

Елбасы отметил, что казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. 


"После моей отставки со мной связались лидеры многих государств, с которыми я работал, и пригласили меня посетить их страны. Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего Фонда тоже требует внимания. Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности. Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", – заключил Нурсултан Назарбаев.

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