Нурсултан Назарбаев ПЛАН НАЦИИ – ПУТЬ К КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЕ

У каждого поколения есть свои мечты , и в них всегда отражается стремление не только к личному и семейному благополучию.

В них всегда есть чувства любви к родной земле, думы о счастье своего народа и Отечества .

Для многих поколений наших предков сокровенной мечтой была независимость Казахстана.

Мы воплотили в жизнь их многовековые грезы о свободной и независимой Родине.

Для нас, современных казахстанцев, независимость стала реальной высшей жизненной ценностью нашего многоэтничного общества.

Мы добились и воплощения многих замыслов , которые наполняли наши умы и сердца всего четверть века назад.

Мы сделали так , чтобы суверенитет Республики Казахстан опирался на прочную базу Конституции и законов, профессиональные и обоснованные действия государственного аппарата , служащего интересам народа.

Чтобы он крепнул реальными успехами казахстанской экономики, ростом национального богатства и народного благополучия.

Чтобы наша независимость была надежно защищена и высоким международным авторитетом, и эффективной системой национальной безопасности.

Мы учимся быть рачительными хозяевами своей земли и ее недр, овладеваем новыми технологиями , вводим в строй невиданные в нашей истории производственные мощности и целые отрасли экономики.

И самое главное – мы научились мечтать по-новому , ставить и решать конкретные задачи развития страны и общества, невзирая на сложности глобального мира, частью которого стал наш независимый Казахстан.





НОВАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЧТА

Мы вступили в 25-й год независимости с новой казахстанской мечтой , которая тождественна главной цели реализуемой нами Стратегии-2050 .

К середине ХХI века мы планируем добиться вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств мира.

Это стало всенародной мечтой , получившей в ходе досрочных президентских выборов , состоявшихся в апреле 2015 года, поддержку абсолютного большинства казахстанцев .

По сути, этот всенародный вотум доверия стал историческим актом рождения нашей Нации Единого Будущего .

Мы начали движение к своей новой мечте с разработки Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» .

Этим преобразованиям отводится решающая роль . Они прокладывают магистральный путь к решению комплекса исторических задач , которые изменят Казахстан, его экономику, государство и общество.

Они сформируют новые достойные условия для развития страны, экономического роста и улучшения жизни всех казахстанцев, которые будут соответствовать стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей самые развитые государства планеты.

Наш Казахстан станет динамичнее, достойнее, увереннее и богаче .

Всего за несколько месяцев 2015 года проделана колоссальная работа по законодательному и организационному обеспечению старта Пяти институциональных реформ .

Она велась под руководством созданной моим указом Национальной комиссии по модернизации .

Я провел ряд совещаний , общался с экспертами, политиками, руководителями бизнеса и финансовых организаций.

В рамках моих международных визитов и встреч я много советовался со своими коллегами – главами государств и правительств других стран.

В целом со всех сторон была оказана широкая поддержка моему замыслу глубокой модернизации Казахстана.

Социологические опросы также показывают стабильно высокую поддержку всех Пяти реформ Плана нации. Казах­станцы единодушны в том, что реформы своевременны и актуальны .

Уже приняты и обрели юридическую силу все необходимые законы.

Хочу особо отметить слаженность работы Парламента и Правительства . Такого темпа и качества законотворческой работы, осуществленной в очень сжатые сроки, Казахстан прежде не знал .

Это свидетельство высокой эффективности нашей парламентской модели и системы взаимоотношений представительной и исполнительной ветвей государственной власти.

Важно видеть, что практическая работа по выполнению Плана нации выстраивается в полном соответствии с меняющейся глобальной ситуацией , учитывая как новые возможности, так и вероятные риски мирового развития .

Об этом подробно изложено в моем Послании народу Казахстана от 30 нояб­ря 2015 года .

Пять институциональных реформ особенно важны на данном этапе, когда казахстанская экономика испытывает сильное влияние глобальных экономических трудностей.

Мы рассматриваем их как главную составляющую масштабных антикризис­ных мер государства , нацеленных на восстановление уверенных темпов экономического роста и обеспечение прочных социальных гарантий всему населению.

Новое казахстанское законодательство , способствующее достижению Казахстаном высоких мировых стандартов развития, уже действует .

Поэтому сейчас важно, чтобы казахстанцы не просто знали о нем, но и применяли те новые возможности, которые оно дает им , в практической жизни, экономической деятельности или общественных отношениях.

Всем надо иметь максимально полное представление о том, как на основе правовых новшеств будут меняться государственное управление и система правопорядка. Как можно будет в новых условиях развивать бизнес или в каких перспективных направлениях активизировать деятельность неправительственного сектора.

Все это в целом даст мощный стимул для повышения экономической и граж­данской активности широких слоев населения.

Благодаря этому мы сделаем бросок к нашей казахстанской мечте , приблизимся к заветной цели середины ХХI века.

По каждой из Пяти реформ разработаны «дорожные карты» действий , и мы будем последовательно их воплощать в жизнь .

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА

Наша ПЕРВАЯ РЕФОРМА направлена на повышение эффективности государственного аппарата на основе нового Закона «О государственной службе» .

Символично, что реформу государственной службы мы начали проводить в год 20-летия принятия первого законодательного акта – Указа Президента, имеющего силу Закона, «О государственной службе Республики Казахстан».

Важно отметить, что в декабре 1995 года этот документ был инновацией не только для Казахстана, но и всего пространства СНГ.

Мы первыми из всех постсоветских стран приступили к формированию нового кадрового корпуса государственных служащих через конкурс и на принципах меритократии.

Сейчас стартовал новый этап развития казахстанской государственной службы .

Моим указом созданы Министерство по делам государственной службы , а в его структуре – Национальное бюро по противодействию коррупции .

Тем самым модернизирована система не только государственной службы, но и противодействия коррупции, которая будет максимально ориентирована на предупреждение коррупционных проявлений.

При этом сама борьба с коррупцией будет приобретать все более последовательный и системный характер.

Именно на таком подходе основан новый закон о противодействии коррупции, который основан на международных стандартах и вступил в силу с нового года.

Новый Закон о государственной службе, принятый одновременно и во взаимосвязи с новым антикоррупционным законодательством, определяет основные рамки обновленной модели государственной службы и алгоритмы дальнейших действий по усилению эффективности всей системы управления государством.

Во-первых , карьера административного государственного служащего будет строиться с учетом его компетенций и накопленного опыта .

На каждой ступени карьерной лестницы он будет подтверждать свою профессиональную пригодность.

В новый закон включен ряд принципиальных норм .

Поступление на госслужбу будет возможным только по результатам комплексного отбора и только с низовых должностей .

Опыт работы станет главным условием карьерного продвижения госслужащих и опять-таки исключительно на основе конкурса.

Также предусмотрена возможность ротации отдельных госслужащих по горизонтали и по вертикали с обеспечением их служебным жильем.

Во-вторых , через открытый конкурс и по решению Национальной комиссии по кадровой политике на контрактной основе на госслужбу могут привлекаться граждане из числа управленцев негосударственного сектора и зарубежные менеджеры.

В-третьих , законодательно закрепляется новая система оплаты труда госслужащего по его компетенции и результатам деятельности в зависимости от характера, объема и результатов выполняемой им работы. За наиболее результативную деятельность предусматривается выплата бонусов.

Внедрить такую систему планируется начиная с 1 января 2017 года .

При этом уже в 2016 году повышается размер оплаты труда государственных служащих, ныне входящих в корпус «Б».

В-четвертых , в законе четко прописан принцип автономности и стабильности госаппарата при смене политических государственных служащих.

Полномочия министров и ответственных секретарей центральных исполнительных органов детально разграничены.

В-пятых , предусмотрены жесткие меры по предупреждению условий, ведущих к нарушению этических норм и порождающих коррупционные проявления в среде чиновников.

Разработан новый Этический кодекс госслужбы , в котором регламентированы стандарты поведения госслужащих на работе и в быту.

Также предусмотрено создание нового института – уполномоченных по этике . Они будут консультировать граждан и госслужащих, обеспечивать защиту их прав.

В-шестых , важный аспект нового Закона о государственной службе связан с тем, что его базовые нормы будут распространены и на правоохранительные органы .

При этом специфика деятельности работников правоохранительных органов учтена в действующем Законе «О правоохранительной службе».

В-седьмых , на основе нового закона и после внедрения новой системы оплаты труда планируется провести комплексную аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» на предмет их соответствия новым квалификационным требованиям.

На период проведения аттестации будет объявлен мораторий на проведение конкурсов на поступление на государственную службу.

Законодательно закрепляется обязательное повышение квалификации служащих не реже одного раза в 3 года.

В целом таковы основные аспекты модернизации государственной службы .

Я рассматриваю ее как ключевой механизм успеха всего замысла модернизационного процесса в Казахстане.

ПРАВОПОРЯДОК И ЗАКОННОСТЬ

Суть ВТОРОЙ РЕФОРМЫ заключается в том, чтобы независимое правосудие и вся правоохранительная система Казахстана были нацелены исключительно на обеспечение прав и свобод граждан, строгое исполнение законов и укрепление правопорядка .

В плане ее законодательного обеспечения приняты новый Гражданский процессуальный кодекс и новый Закон «О Высшем судебном совете» . Внесены необходимые изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей», Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях .

Прежде всего обновленное законодательство будет способствовать повышению доверия общества к судебной системе . Именно в суде вершится справедливость .

Центральный вопрос реформирования казахстанских судов – это формирование качественного судейского корпуса .

Законодательно предусмотрены жесткий механизм отбора кандидатов в судьи и высокие квалификационные требования для них.

Вершить правосудие должны и будут самые достойные и наиболее подготовленные профессионалы с большим жизненным опытом и высокими моральными принципами.

Процесс отбора и назначения судей станет прозрачным и открытым для общества.

В связи с этим кардинально реформирован Высший судебный совет , который становится автономным госучреждением со своим аппаратом, расширены его состав и полномочия.

Важнейший аспект судебной реформы – переход от пятиступенчатой к трехзвенной системе правосудия .

Остаются только первая, апелляционная и кассационная инстанции . При этом значительно усиливается роль судов первой и апелляционной инстанций , в которых будет рассматриваться большинство дел. Такая мера предотвратит судебную волокиту и сократит сроки принятия судебных вердиктов.

Правосудие в Казахстане станет максимально открытым с учетом гарантий прав граждан на тайну личной жизни.

Залы судов оснащаются аппаратурой аудио- и видеофиксации судебных разбирательств без какой-либо возможности приостановить или редактировать запись.

Это дисциплинирует судей и других участников судебного заседания, обеспечит объективность судебного процесса и принятых судом решений.

В рамках реформы судебной системы заработает ряд институциональных решений .

Во-первых , кардинально реорганизуется Судебное жюри при Верховном суде .

Оно будет рассматривать жалобы граж­дан на действия судей и случаи нарушения представителями судейского корпуса Этического кодекса , который также будет принят.

Во-вторых , при Верховном суде будет создана специализированная коллегия для рассмотрения споров, в том числе с участием крупных инвесторов.

В ее рамках будет реализовано право иностранных инвесторов на качественное и справедливое разрешение возникающих у них правовых споров.

В-третьих , в рамках уголовного процесса должен быть обеспечен баланс между обвинением и защитой в судах, в том числе на досудебной стадии .

Это будет достигнуто за счет дальнейшего расширения полномочий следственного судьи по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы человека.

В-четвертых , важно не забывать, что председатели казахстанских судов – первые среди равных .

Поэтому будут исключены возможности оказания влияния с их стороны на принимаемые решения других судей.

В-пятых , получает дальнейшее развитие институт частных судебных исполнителей с поэтапным сокращением государственных судебных исполнителей.

Особо важны меры, укрепляющие независимость судебной системы.

Как известно, по моему поручению уже принят закон, предусматривающий решение всех вопросов пенсионного обеспечения судей , вышедших на почетную пенсию. Это позволит судьям сосредоточиться исключительно на объективном отправлении правосудия.

Кроме того, нам необходимо добиться, чтобы все правоохранительные органы, и прежде всего полиция, стояли на службе интересов людей и укрепления правопорядка .

Для этого создается местная полицейская служба , подотчетная местным органам власти и местным сообществам. Аналогичные службы успешно проявили себя в целом ряде стран – членов ОЭСР.

Компетенцией местной полицейской службы определены вопросы охраны общественного порядка, противодействия бытовой преступности, обеспечение дорожной безопасности и «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям.

Эти нововведения отражены в новом законодательстве. В нем также предусмот­рено создание системы общественных советов и иных консультативно-совещательных органов по рассмотрению жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы, а также прописаны их статус и полномочия.

Также будет создан интернет-портал «Карта уголовных правонарушений» . Подобный механизм успешно применяется в ряде стран мира. На этот веб-ресурс будут оперативно вноситься все уголовные правонарушения по стране. Это позволит общественности контролировать эффективность работы правоохранительных органов.

Актуальным вопросом является улучшение пенитенциарной системы . Эта работа должна проводиться в рамках развития государственно-частного партнерства.

Успешный опыт зарубежных стран должен стать основой реализации мер по привлечению частного сектора в строительство и эксплуатацию пенитенциарных учреждений.

Также важно оказывать помощь и содействие лицам, которые ранее преступили закон и отбыли наказание за это.

Для этого будут комплексно развиваться социальная реабилитация и внедряться стандарты специальных социальных услуг для отбывших наказание граждан.

В целом утверждение в Казахстане правового государства – это наша конституционная задача, которая решается в рамках единого модернизационного процесса. Реализация обозначенных мер и подходов повысит доверие к национальной судебной и правоохранительной системам со стороны граждан, а также зарубежных инвесторов и в целом улучшит бизнес-климат в нашей стране.

К ЭКОНОМИКЕ БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК

Большой объем работы связан с ТРЕТЬИМ РЕФОРМАТОРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ – комплексом преобразований по обеспечению индустриализации и экономического роста.

Нашей долгосрочной линией должно стать перманентное сокращение транзакционных издержек функционирования экономики .

Их величина зависит прежде всего от того, как работают государственные институты.

Важное значение будут иметь меры, направленные на улучшение налогового и таможенного администрирования .

Во-первых , речь идет об интеграции налоговой и таможенной систем.

Вводится контроль за товарно-транс­портными накладными с постепенным переходом к их электронному формату. Также оптимизируются процедуры налоговых и таможенных проверок на основе унифицированных форм документов.

Единой будет процедура обжалования проверок.

Во-вторых , предусматривается поэтапный переход к всеобщему декларированию доходов и имущества.

В 2017 году декларации будут представлять работники государственных предприятий и учреждений, национальных компаний – это около 1,7 миллиона человек. С 2020 года всеобщим декларированием будут охвачены все физические лица.

В-третьих , в целях упрощения налогового администрирования прорабатывается вопрос целесообразности введения налога с продаж вместо НДС.

В-четвертых , планируется оптимизация действующих налоговых режимов с обязательным введением, начиная с 2017 года , налогового учета доходов и расходов. Это позволит снизить уровень теневой экономики .

Опыт стран ОЭСР показывает, что важнейший принцип успешно работающей экономики заключается в поддержке государством малого и среднего бизнеса , обеспечении должного уровня его защиты. Эти аспекты воплощены в Предпринимательском кодексе , содержащем модернизированные правовые аспекты реабилитации и банкротства бизнеса.

Укрепляется институт бизнес-омбудсмена , который должен стать центральным механизмом защиты бизнеса и правовой помощи предпринимателя. Законодательная основа его деятельности также отражена в Предпринимательском кодексе.

Кроме того, в нем изложены детальные правовые рамки государственной антимонопольной деятельности в соответствии со стандартами ОЭСР.

Обновленная антимонопольная служба должна ориентироваться на всестороннее развитие свободной конкуренции .

С 1 января 2016 года реестр доминантов будет вестись только по регулируемым рынкам , а с 2017 года полностью отменяется .

Увеличение доли субъектов на соответствующих товарных рынках допускается только при условии, если такие действия не имеют признаков ограничения конкуренции.

С 1 января 2017 года отменяется ценовое регулирование, вместо которого будут использоваться исключительно инструменты антимонопольного регулирования и контроля.

При антимонопольной службе будет создан новый институт – согласительная комиссия , что обеспечит объективность и прозрачность решений, принимаемых по итогам расследований нарушений антимонопольного законодательства.

Новые принципы взаимодействия и партнерства государства с предпринимательством воплощены в обновленной редакции закона о государственных закупках .

Они открывают новые возможности привлечения прямых инвестиций через заключение долгосрочных контрактов на сбыт продукции. Это также послужит созданию в Казахстане новых высокотехнологичных производств.

Серьезным стимулом для развития фермерства и всего аграрного сектора стали изменения, внесенные в Земельный кодекс .

Новые правовые нормы дают возможность более 224 тысячам действующим субъектам АПК приобрести в частную собственность 97,4 миллиона гектаров арендованных ими земель. Причем лишь за 50% от ее кадастровой стоимости в рассрочку сроком до 10 лет .

Кроме того, из 102 миллионов гектаров земель запаса 85,3 миллиона гектаров, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства, также могут быть приобретены в частную собственность через аукционы физическими и юридическими лицами Республики Казахстан.

Сроки легализации имущества прод­лены до 31 декабря 2016 года . Приняты дополнительные стимулы для возврата имущества и денег в легальный оборот. Гарантируются конфиденциальность и защита от уголовного и административного преследования .

Это позволит увеличить приток капитала и существенно снизить уровень теневой экономики.

На законодательном уровне утверж­дены четкие и понятные процедуры реабилитации и банкротства юридичес­ких лиц.

Банкротство компаний, в соответствии с мировой практикой, не должно приводить к остановке предприятий с увольнениями работников.

Для сохранения жизнеспособных производств и рабочих мест разработан новый механизм урегулирования неплатежеспособности в досудебном порядке. Он позволяет должнику и кредитору совместно решать вопросы реструктуризации с целью финансового оздоровления предприятия . Инвесторы получат возможность минимизировать, восстановить свои потери .

Для активизации разгосударствления и приватизации приняты законодательные изменения, позволяющие снять ограничения на приватизацию, продажу активов по справедливой рыночной стоимости, а также созданию условий для максимального участия в приватизации казахстанских и иностранных инвесторов.

Ключевыми механизмами приватизации станут размещение акций на фондовом рынке и через открытые аукционы.

В I квартале 2016 года будут cокращены перечни объектов, не подлежащих отчуждению, и разработан законопроект, предусматривающий отмену преимущественных прав всех акционеров на приобретение отчуждаемых активов квазигосударственного сектора.

С учетом новых механизмов начата реализация Комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы.

В рамках этого документа в конкурент­ную среду будут переданы 65 наиболее крупных компаний государственной собственности, ФНБ «Самрук-Казына», АО «Байтерек» и АО «КазАгро», 173 дочерних и зависимых организаций, входящих в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Также будет актуализирован действующий Перечень объектов приватизации, состоящий из 545 организаций.

После перехода в течение 2016–2018 годов в конкурентную среду части активов АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» они будут преобразованы в компактные холдинги.

Приватизация государственной собственности и передача активов квазигосударственного сектора проводятся для дальнейшего укрепления и развития отечественного предпринимательства, частного бизнеса.

Реализация Комплексного плана приватизации придаст новый импульс для развития малого и среднего бизнеса .

Частный бизнес, заинтересованный в увеличении прибыли, будет расширять спектр услуг, повышать их качество, будет расти конкуренция, а значит – снижаться стоимость предоставления услуг.

В аграрном секторе сократятся административные барьеры.

Уже упрощена процедура предоставления прав недропользования путем внедрения механизма аукциона.

А в перспективе мы перейдем к австралийской модели недропользования , что предусматривает упрощенную методику проведения всех видов геологических работ, включая поиск, оценку и разработку месторождений.

Важной мерой становления нового источника экономического роста и повышения конкурентоспособности казахстанского бизнеса сегодня становится программа «Национальные чемпионы» .

Ее участники – наиболее перспективные компании производящего сектора , нацеленные на импортозамещение.

32 компании – «национальные чемпионы» обеспечат к 2019–2020 годам прирост внутренних прямых инвестиций в размере около 750 миллионов долларов, создание порядка 15 тысяч рабочих мест, повышение производительности труда на 30–50% и рост объема несырьевого экспорта до 260 миллионов долларов.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Меры, включенные в экономический блок Плана нации, предусматривают привлечение как минимум 10 транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор нашей экономики.

Работой по созданию совместных предприятий с «якорными инвесторами» будут охвачены 3 группы отечественных компаний обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, энергетики и др.

Первая группа – предприятия, подлежащие глубокой модернизации через реинвестирование.

Вторая группа – предприятия, в которые будет привлекаться потенциал ТНК.

И третья группа – предприятия с высокой рыночной конкуренцией для «якорных инвесторов» и появления экспортных брендов.

Уже проведены переговоры более чем с 26 ТНК, и с рядом из них удалось достичь конкретных договоренностей .

Центральным вопросом третьего направления Плана нации является создание Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) с независимой судебной системой, собственной юрисдикцией на принципах британского права с применением английского языка и внедрением принципа инвестиционного резидентства.

Принят и вступил в силу Конституционный закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» .

Экономические результаты деятельности МФЦА будут выражаться в ускорении роста ВВП в среднем до 1% ежегодно за счет притока прямых иностранных инвес­тиций на казахстанские рынки капитала.

Кроме того, в рамках МФЦА будут созданы более 2 тысяч квалифицированных рабочих мест .

Наша столица Астана будет развиваться как деловой, культурный и научный центр Евразии, располагать современной международной транспортно-логистичес­кой системой, включая новый терминал аэропорта.

ГОРИЗОНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Планом нации предусмотрены меры по развитию ряда перспективных секторов экономики.

В первую очередь это касается сектора электроэнергетики и роста энергоэффективности.

Нам важно добиться снижения энергоемкости ВВП на 25% к 2020 году и на 50% – к середине века.

Для этого надо привлекать стратегических инвесторов в сферу энергосбережения через механизм энергосервисных договоров .

Важно активизировать развитие частных энергосервисных компаний, стимулировать их предоставлять комплекс услуг в сфере энергосбережения.

Надежное снабжение потребителей страны электрической энергией – это основная задача электроэнергетики.

Изменения в законодательстве в сфере электроэнергетики призваны обеспечить предоставление энергопроизводящим организациям долгосрочных гарантий возврата инвестиций , вложенных в модернизацию, реконструкцию, расширение и обновление основных средств через внедрение модели «единого закупщика» .

Для повышения надежности энергоснабжения и предотвращения неконтролируемого роста цен на электроэнергию для конечных потребителей будет проведена работа по укрупнению региональных электросетевых компаний и электроснабжающих организаций .

Это создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль, обеспечит регулирование международных перетоков электроэнергии в пользу внутренних потребителей, повысит качество государственного управления отраслью.

Мы продолжим работу по формированию наукоемкой экономики .

Здесь важно достичь роста критической массы конкурентоспособных , высоко- технологических производств.

Сейчас в рамках реализуемой совместно с Всемирным банком программы «Коммерциализация технологий» выполняются 65 научных проектов .

Привлечение «якорных» ТНК даст возможность создать центры технологичес­кого развития .

Уже по результатам второй пятилетки индустриально-инновационного развития будет достигнут ряд ключевых показателей.

Инновационная активность бизнеса увеличится до 20% ВВП, доля инновационной продукции – до 2,5%.

В целях развития системы транспорт­ных перевозок и транзита будет реконструировано более 7 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения, как это предусмотрено государственной программой «Нұрлы жол» . На них планируется внедрить систему взимания платы .

К 2022 году сборы от проезда составят порядка 41 миллиарда тенге , что позволит содержать всю сеть автодорог республиканского значения.

В целях интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки начат проект по созданию мультимодального Евразийского трансконтинентального коридора .

Он обеспечит беспрепятственный транзит грузов из Азии в Европу, снизит стоимость доставки груза более чем в 2 раза .

Привлечение дополнительных грузовых потоков на казахстанские маршруты увеличит транзитные перевозки всеми видами транспорта с нынешних 18 миллионов тонн до 33 миллионов в 2020-м и 50 миллионов тонн в 2030 году.

Дерегулирование контейнерных перевозок позволит в ближайшие 5 лет увеличить их объемы более чем на 500 тысяч тонн .

В сфере гражданской авиации будет целенаправленно увеличиваться транзитный потенциал авиаперевозок, главным образом отечественными перевозчиками.

Для повышения рентабельности авиаперевозок будет создан международный авиационный хаб под Алматы .

Для становления Астаны в качестве финансового центра мирового уровня до 2019 года будут открыты новые меж­дународные сообщения с такими ведущими мировыми финансовыми центрами, как Токио, Сингапур и Гонконг.

В строительной отрасли будет принят единый нормативный документ , который регламентирует процесс прохождения застройщиками всех разрешительных процедур по принципу «одного окна» .

Отдельные виды экспертизы, в зависимости от технологической сложности работ, будут передаваться частному сектору. В 2016–2020 годах в частный рынок планируется передать до 90% проектов.

Также запланирован переход на ресурсный метод определения сметной стоимости строительства , который позволит учитывать текущую рыночную стоимость стройматериалов, рабочей силы и прочих услуг.

Кроме того, с 1 июля 2015 года уже введены в действие новые строительные нормы, основанные на еврокодах .

В такой перспективной сфере, как туризм , предполагается достичь заметного роста, в основном за счет снижения административных барьеров, развития новых туристских объектов и маршрутов , повышения качества оказываемых услуг.

СТИМУЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Стремительное развитие экономики требует особого внимания к процессу формирования нового типа трудовых отношений .

С этой целью принят новый Трудовой кодекс Республики Казахстан .

Он основан на трудовых стандартах Меж­дународной организации труда и ОЭСР.

Законодательно упрощены процедуры изменения условий трудового договора, предусмотрены меры по внедрению системы самоуправления трудовых коллективов , механизм коллективных переговоров работников и работодателей.

Повышению качества человеческого потенциала будет способствовать реформирование сфер образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

В сфере образования ведется работа по разработке и утверждению новых гармонизированных стандартов дошкольного и школьного образования .

Образовательный процесс будет вестись на трех языках – казахском, русском и английском .

Приняты меры по повышению уровня подготовки кадров для проектов ГПИИР .

Центральная задача в области охраны здоровья населения – внедрение обязательного медицинского страхования . За счет увеличения доли частного сектора в оказании гарантированного объема базовой медицинской помощи расширится конкурентная среда и повысится качество услуг здравоохранения.

Будет создана Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг .

В медучреждениях предусмотрено внед­рение корпоративной модели управления.

Также планируется оптимизировать систему оказания социальной помощи нуждающемуся населению через усиление ее адресного характера.

Она будет оказываться семьям, имеющим доходы ниже 50% величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом получатели будут заключать социальный контракт об обязательном участии в программах содействия занятости и социальной адаптации .

Такие виды и принципы оказания социальной помощи будут внедряться начиная с 2018 года .

В целом важнейший аспект новой социальной политики связан с последовательным ростом инвестиций в развитие человеческого потенциала .

Нам следует настойчиво воплощать в жизнь идею Общества Всеобщего Труда .

Актуализирована «Дорожная карта занятости» с увеличенным объемом финансирования. Участие в ее программах даст возможность трудоспособному населению пройти краткосрочные курсы переподготовки, повысить свою квалификацию, получить микрокредитование. И вместе с этим пережить объективные трудности , связанные с текущим влиянием глобального кризиса.

В 2017 году начнется реализация нового проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» .

Участие в нем позволит, особенно молодым казахстанцам, получить базовые трудовые навыки , которые пригодятся им на всю жизнь.

УСПЕХ РЕФОРМ – ПУТЬ К ЕДИНСТВУ НАЦИИ

Четверть века независимости Казахстана показала, что только сплоченный народ может достигать невероятных вершин развития.

Наша страна своей моделью успешного развития демонстрирует, насколько важны стабильность, мир и согласие.

В современном мире все развитые государства – это единые нации .

Они живут по одним экономическим, политическим и культурным алгоритмам , их объединяют общие цели развития, единое понимание, что успех личности неразрывно связан с силой и успешностью государства.

Сегодня все развитые страны мира осуществляют свои модернизационные проекты на основе уже сложившейся идентичности . Что касается Казахстана, то мы тоже встали на этот путь .

Как показывает мировой опыт, универсальных стандартов и рекомендаций в сфере идентичности и единства нет . Ни одна страна в мире не имеет готовых рецептов , моделей и ответов на вызовы в этой сфере.

Никто в мире еще не придумал какого-либо всеобщего индекса идентичности и единства или формул , способных измерить эту сферу жизни.

Вместе с тем конечные цели нашей работы в сфере идентичности и единства нации, или, технократически выражаясь, ожидаемые результаты, – общие со странами ОЭСР.

Наш путь – это путь единства и последовательного формирования нации на основе гражданской идентичности .

Смысл ЧЕТВЕРТОЙ РЕФОРМЫ, направленной на укрепление казахстанской идентичности и единства граждан, заключается именно в этом.

У нас уже есть две основы , развивая которые мы будем последовательно укреп­лять нашу Нацию Единого Будущего.

Во-первых, это Ассамблея народа Казахстана . Ее миссия – это дорога, которая ведет нас к нерушимости межэтнического мира и согласия.

Наука утверждает, что каждый этнос на Земле обладает как минимум одним уникальным качеством.

Наша жизнь показывает, что у 100 казахстанских этносов есть не менее 100 особых и неповторимых черт . И все они в сумме дают уникальное преимущество нашей Единой Нации.

Многоэтничность – наше общее великое сокровище ! Вот уже 20 лет Ассамблея народа Казахстана успешно выполняет миссию главного хранителя этого богатства.

Ассамблея – вот основа нашей казахстанской идентичности .

Во-вторых , мы обрели общенациональную идею «Мәңгілік Ел» .

В слове «ел» заложена большая объединяющая сила, потому что во все времена родная земля была и будет оставаться самой близкой и притягательной ценностью для казахстанцев.

В идее «Мәңгілік Ел» как в зеркале отражена общенародная вера в будущее .

Эту основу созидательного казахстанского патриотизма мы сформировали своими великими делами.

Ее надо не только укреплять и приумножать, но и передавать из поколения в поколение, из эпохи в эпоху .

В этом должна проявиться историческая и духовная сила патриотического акта «Мәңгілік Ел» .

Мы нацелены на укрепление общей идентичности и единства страны через развитие казахстанского общества на принципе единого гражданства , общенациональных ценностей Мәңгілік Ел , на основе консолидации наших достижений за годы независимости.

Это и есть наши магистральные прио­ритеты .

Для продолжения работы по этим направлениям, безусловно, используется система инструментов стран ОЭСР .

Они адаптированы с учетом казахстанской специфики, прежде всего для модернизации сфер культуры и образования, социализации молодежи и патриотического воспитания .

Вместе с тем в нашей стратегии укреп­ления идентичности и единства нации на новом этапе государственного строи­тельства есть принципиально важный момент .

Всю работу по идентичности и единству мы будем выстраивать вокруг Ассамблеи народа Казахстана . Это ключевой принцип .

Опыт стран ОЭСР показывает, что идентичность и единство могут опираться только на конкретные факторы : меритократию, эффективную работу профессионального госаппарата, обеспечение верховенства закона, экономический рост, транспарентную работу подотчетного государства.

Иными словами, на успешные результаты всех 100 шагов Плана нации .

В целях создания институциональной основы для укрепления идентичности и единства народа разработан ряд документов в формате законов, указов Президента, постановлений Правительства, распоряжений Государственного секретаря.

Для законодательного обеспечения реа­лизации четвертого направления Плана нации Парламентом внесены изменения и дополнения в законы об Ассамблее народа Казахстана, государственных символах, по вопросам культуры и историко-культурного наследия, туризма, деятельности неправительственных организаций .

Также принят новый закон о благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности .

Разработаны три новые концепции – укрепления и развития идентичности и единства, развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, развития физической культуры и спорта до 2025 года.

Важные изменения внесены в Концепцию культурной политики, государственную программу развития и функцио­нирования языков .

Кроме того, разработаны Концепция развития туристической отрасли, Дорожная карта развития трехъязычного образования до 2020 года .

Правительство утвердит План действий по продвижению национального бренда Казахстана .

Проводится работа по модернизации казахстанских музеев и системы использования государственных символов .

Большое значение имеет укрепление взаимодействия государства с НПО в рамках реализации отдельного Плана действий.

Также актуален план работы по созданию единого Национального календаря праздников .

Будут реализованы планы по модернизации казахстанских СМИ, продвижения идеи Общества Всеобщего Труда , ряд культурно-образовательных и информационных проектов.

Хочу особо подчеркнуть, что казахстанская идентичность – это идентичность успеха государства, общества, каждого гражданина в отдельности.

ОТКРЫТОЕ ГОСУДАРСТВО, ПОДОТЧЕТНОЕ ОБЩЕСТВУ

В рамках ПЯТОЙ РЕФОРМЫ, направленной на формирование транспарентного и подотчетного государства , предстоит решить несколько ключевых задач .

Во-первых , будет создана государственная корпорация «Правительство для граждан» .

В этой новой структуре будут объединены ныне действующие РГП «Центр обслуживания населения», «Центр по недвижимости», «Научно-производственный центр земельного кадастра», «Государственный центр по выплате пенсий».

Граждане будут обращаться только к этому единому провайдеру государственных услуг .

Это обеспечит прозрачность их представления, сократит ненужные административные барьеры и перечень запрашиваемых документов.

Государственные органы, оказывающие услуги, должны оказать максимальное содействие корпорации в рамках своих компетенций, а также обеспечить передачу ей всех государственных услуг до конца 2017 года .

Качество оказания государственных услуг будет контролироваться специальным общественным советом , созданным Правительством, единым провайдером в лице новой корпорации, а также НПО.

Во-вторых , вся система государственного управления будет ориентирована на достижение конкретных результатов .

Для этого ежегодно будут приниматься целевые индикаторы для Правительства, министров, акимов и так – до каждого структурного подразделения государственного органа. Все государственные служащие будут работать по индивидуальным планам , утвержденным их руководством.

Важно также упорядочить систему исполнения текущих поручений государственными служащими на основе субординации, их квалификации, исполняемых функций и закрепленных за ними полномочий.

В-третьих , для осуществления качественного планирования необходимо обеспечить достоверность государственной статистики .

Поэтому важно повысить ответственность респондентов и административных источников за предоставление качественных статистических данных.

Все эти аспекты уже учтены при внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты .

В-четвертых , по моему поручению проведены ревизия и оптимизация программных документов государственных органов.

В дальнейшем при планировании, разработке и реализации программ всех уровней необходимо четко соблюдать 5 ключевых принципов, основанных на рекомендациях ОЭСР, – обоснованность, преемственность, транспарентность, мониторинг и контроль .

В этом ключе должны быть переформатированы и программы развития территорий .

Все новые государственные и правительственные программы должны рассматриваться консультативно-совещательными органами , возглавляемыми Премьер-Министром.

В-пятых , приняты изменения и дополнения в Бюджетный кодекс .

Государственным органам предоставлено право оперативного перераспределения бюджетных средств для достижения конечного результата.

Расширены их полномочия в принятии решений по структуре и штатной численности , что важно для привлечения квалифицированных специалистов.

В-шестых , новая система оценки работы органов государственного управления базируется на принципах обязательности внешнего независимого аудита , публичности, обратной связи с обществом, персональной ответственности руководителей.

Важно выстроить прочную взаимосвязь оценок исполнения программных документов и деятельности государственных органов.

В рамках совершенствования системы государственного аудита запланировано реформирование Счетного комитета и органов финансового контроля . Они должны работать по модели мировых аудиторских компаний с усилением экспертно-аналитической составляющей.

Кроме того, передается на аутсорсинг ежегодный аудит субъектов квазигосударственного сектора, особенно в части использования бюджетных средств.

В-седьмых , одним из основных критериев транспарентности и подотчетности государства является расширение доступа населения к информации .

Начиная с 2016 года будет обеспечиваться доступ по запросам граждан и юридических лиц ко всей информации государственных органов и учреждений, за исключением государственных секретов и иных охраняемых законом тайн.

Частные компании также должны будут следовать правилу открытости информации , если они выполняют общественные функции или являются получателями бюджетных средств.

При этом потребуются разработка и внедрение нового , удобного и понятного для граждан формата подачи информации госорганов . Предстоит большая работа по модернизации существующих порталов , а также обеспечение сельских населенных пунктов высокоскоростным трафиком.

Начиная с 2016 года в центральных и местных государственных органах на принципах автономности, самостоятельности, публичности, периодической ротации создаются новые и переформатируются существующие общественные советы .

В соответствии с Законом «Об общественных советах» этот институт получил новые эффективные инструменты общественного контроля.

Составы советов будут образовываться по квотному принципу, но не менее двух третей их членов должны составлять представители общественности .

Во главе советов должны стоять известные общественные деятели, не состоящие на госслужбе.

Общественные советы наделяются правом обсуждать проекты бюджетных программ госорганов и их выполнение, стратегических планов, программ развития территорий.

На их заседаниях будут заслушиваться отчеты исполнительных органов о достижении целевых индикаторов, рассматриваться проекты нормативных правовых актов, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан.

Предусмотрены отчеты перед гражданами всех ступеней исполнительной власти и членов Правительства .

Они также будут разрабатывать и вносить в государственные органы предложения по совершенствованию законодательства.

Решения советов будут носить рекомендательный характер, но для государственных органов будет обязательным их рассмотрение.

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – В КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Развитие государства требует передачи ряда государственных функций , а их сегодня в целом насчитывается почти 4,5 тысячи, в конкурентную среду .

С этой целью создается постоянно действующая комиссия во главе с заместителем Премьер-Министра с включением в ее состав депутатов Парламента, руководства центральных исполнительных органов, представителей НПП «Атамекен», Гражданского альянса Казахстана.

В ее рамках будет определен перечень функций , передаваемых в конкурентную среду по каждому госоргану. Также надо выбрать форму их передачи с учетом готовности конкурентной среды к осуществлению передаваемых госфункций, действующих регламентов, а также критериев цены и качества.

Комиссия будет рассматривать рег-ламенты передачи госфункций, вести мониторинг и контролировать качество их исполнения.

Закономерным продолжением реформы на центральном уровне должно стать наделение органов местного само­управления дополнительными полномочиями , которые им будут передаваться в три этапа .

На первом этапе (2016–2017 годы):

– согласование представленных акимом района кандидатур на должность акима города районного значения, поселка, села и сельского округа для дальнейшего внесения в маслихат района и проведения выборов;

– инициирование вопроса об освобож­дении акима;

– рассмотрение проектов программ­ных документов о развитии местного сообщества и обсуждение актуальных вопросов благоустройства и общественного порядка;

– рассмотрение предложений акимата района на отчуждение имущества, приобретенного за счет контрольного счета наличности;

– контроль за целевым использованием и недопущением незаконного занятия физическими лицами земельных участков в пределах населенных пунктов;

– внесение предложений по назначению руководителей государственных учреждений местного сообщества;

– усиление налогового потенциала местного самоуправления путем передачи им права взимания дополнительно двух налогов – на транспорт и земельный налог с юридических лиц;

На втором этапе (с 2018 года):

– поэтапное формирование бюджета местного самоуправления, утверждаемого маслихатом района;

– согласование собранием проекта бюджета местного сообщества, внесенного акимом для утверждения маслихатом района, и одобрение отчета о его исполнении для представления в маслихат;

– вопросы управления коммунальной собственностью местного сообщества;

– внедрение бюджета только для административно-территориальных единиц с населением более 2 тысяч человек и утверждение его маслихатом района;

– введение института «коммунальной собственности местного самоуправления» ;

– проработка вопроса укрупнения административно-территориальных единиц на уровне сельских округов с целью увеличения их потенциала.

На третьем этапе (с 2020 года) будет предусмотрено:

– создание представительного органа местного самоуправления;

– внедрение самостоятельного бюджета МСУ в населенных пунктах с численнос­тью населения менее 2 тысяч человек;

– введение процедур рассмотрения предложений граждан по проектам местных бюджетов, которые затрагивают общественно значимые вопросы.

Выполнение всех этих мер повысит прозрачность процесса принятия решений государственными органами и будет способствовать развитию системы местного самоуправления .

ПЛАН НАЦИИ – ПРОЕКТ МАСШТАБНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

Практический этап реализации Плана нации начался. Он будет идти под контролем Национальной комиссии по модернизации .

От всех государственных органов, общественных институтов и граждан будут востребованы слаженность действий, настойчивость, креативность и упорство .

Нам предстоит пройти большой путь, по которому сейчас мы делаем первые 100 шагов .

Будут и другие, я в этом абсолютно уверен .

Эволюционность и всеобъемлемость – вот главный принцип модернизационного процесса , который теперь движет нашу Историю Независимости, перешагивающую четвертьвековой юбилей .

Мы все должны помнить о том, что модернизация успешна только при сильном государстве и сплоченной нации . Она должна вести к порядку .

Во-первых , к порядку в государстве.

Во-вторых , к установлению проз­рачных и обязательных для всех правил в бизнесе, воплощенных в букву обязательных для всех законов.

В-третьих , к порядку и согласию в общественной и политической жизни.

Мы с честью выдержали многие испытания, закалились, окрепли духом. Мы создали новый Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страну Преображенной Великой Степи .

Выполняя План нации, мы раздвигаем горизонты нашей Эры Восхождения Нации , используем все возможности , которые достигнуты нами за годы независимости и которые нам дает глобальное развитие.

В мире, безусловно, есть примеры стран, шагнувших из третьего мира в первый . Их яркий опыт мы изучаем и учитываем.

Сейчас мы примеряемся к самым успешным глобальным моделям развития экономики, государства и общества.

Мало кто в мире сейчас также формулирует свою общенациональную мечту: выйдя из столетий забвения, встать в один ряд с величайшими нациями мира .

Мы верим в эту историческую судьбу Казахстана.

Я призываю казахстанцев принять самое активное участие в реа­лизации Плана нации и проведении реформ, пользоваться теми возможностями , которые они открывают.