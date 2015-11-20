Нурсултан Назарбаев подчеркнул глубокие исторические отношения РК и ИРА
Жания Уранкаева
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе переговоров с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани в Акорде подчеркнул глубокие исторические корни сотрудничества двух стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Уверен, что Ваш первый официальный визит, состоявшийся по моему приглашению, поднимет отношения между нашими странами на новый уровень. Мы – страна Великой Степи – всегда будем поддерживать хорошие отношения с вами, с Афганистаном. У нас большая история, были культурно-исторические встречи", – сказал Президент РК.
Назарбаев напомнил, что сотрудничество между двумя странами берет корни со времен Казахского ханства, периода Ахмеда Дурани.
Кроме того, Глава государства подчеркнул, что в Казахстане знают о гражданской войне, уже 30 лет идущей в Афганистане, и полностью поддерживают усилия Президента Мохаммада Ашрафа Гани по установлению мира в стране.
"Гражданская война, которая длится в вашей стране более 30 лет, ухудшила состояние народа. Поэтому мы видим, что та огромная работа, проводимая Вами, направлена на установление мира в Афганистане", – отметил Елбасы.
"В 1996 году, когда были конфликты на севере Афганистана, чрезвычайная встреча России и Центральной Азии проходила именно у нас. По итогам этой встречи была принята Афганская резолюция ООН. В ходе наших переговоров, проведенных сегодня, мы обсудили двусторонние отношения, будущее Афганистана, торговлю и другие вопросы", – резюмировал Глава государства.