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Нурсултан Назарбаев подчеркнул глубокие исторические отношения РК и ИРА
Жания Уранкаева
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе переговоров с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани в Акорде подчеркнул глубокие исторические корни сотрудничества двух стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Уверен, что Ваш первый официальный визит, состоявшийся по моему приглашению, поднимет отношения между нашими странами на новый уровень. Мы – страна Великой Степи – всегда будем поддерживать хорошие отношения с вами, с Афганистаном. У нас большая история, были культурно-исторические встречи", – сказал Президент РК.

Назарбаев напомнил, что сотрудничество между двумя странами берет корни со времен Казахского ханства, периода Ахмеда Дурани.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что в Казахстане знают о гражданской войне, уже 30 лет идущей в Афганистане, и полностью поддерживают усилия Президента Мохаммада Ашрафа Гани по установлению мира в стране.

"Гражданская война, которая длится в вашей стране более 30 лет, ухудшила состояние народа. Поэтому мы видим, что та огромная работа, проводимая Вами, направлена на установление мира в Афганистане", – отметил Елбасы.

"В 1996 году, когда были конфликты на севере Афганистана, чрезвычайная встреча России и Центральной Азии проходила именно у нас. По итогам этой встречи была принята Афганская резолюция ООН. В ходе наших переговоров, проведенных сегодня, мы обсудили двусторонние отношения, будущее Афганистана, торговлю и другие вопросы", –564f179f295f51448023967.JPG резюмировал Глава государства.

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