Нурсултан Назарбаев подписал законодательные поправки по вопросам обращения лекарств
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, передает Kazpravda.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий", направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Отметим, что закон предусматривает новые механизмы регулирования цен при оптовой и розничной реализации лекарств. Вся информация о предельных оптовых и розничных ценах будет размещена на интернет-ресурсах Министерства здравоохранения, а также в государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.
Кроме того, планируется внедрить обратную связь от населения с предоставлением фактов о завышении цен. Для этого разрабатывается мобильное приложение для граждан, позволяющее получать информацию о ценах на лекарственные средства.