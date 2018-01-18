Нурсултан Назарбаев посетил концерт театра "Астана Балет" в Нью-Йорке

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил концерт "Казахстан Астана Балет Гала" в нью-йоркском Линкольн Центре, сообщает Кazpravda.kz.
"Глава государства посетил концерт театра "Астана Балет" в Линкольн Центре. Театр "Астана Балет" представил программу "Казахстан Астана Балет Гала" в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Отмечено, что в программу включены хореографические миниатюры "Арулар", "Ак-кыз", "Асемконыр", классическая редакция адажио из балета "Щелкунчик" и другие постановки.
"Глава государства посетил концерт театра "Астана Балет" в Линкольн Центре. Театр "Астана Балет" представил программу "Казахстан Астана Балет Гала" в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Отмечено, что в программу включены хореографические миниатюры "Арулар", "Ак-кыз", "Асемконыр", классическая редакция адажио из балета "Щелкунчик" и другие постановки.