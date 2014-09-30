Нурсултан Назарбаев посетил молочно–товарную ферму в Атырау

Президент
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Айнур Курамысова
Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Атырау посетил молочно–товарную ферму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Президент ознакомился с образцами продукции, производимой сельхозпредприятиями области. Здесь его проинформировали о развитии сельского хозяйства в регионе и презентовали проекты агропромышленного сектора, реализуемые на территории области.  

Нурсултан Назарбаев провел беседу с руководителями аграрных предприятий, во время которой отметил, что сельское хозяйство является приоритетной отраслью для развития экономики.

"Почти половина населения нашей страны проживает в сельской местности. Поэтому мы должны уделять особое внимание развитию сельского хозяйства. Ни в какой другой стране государство не выделяет таких средств на поддержку аграрной отрасли, как в Казахстане. В вашей области также созданы все условия для выпуска сельскохозяйственной продукции", – подчеркнул Глава государства.  

Молочно–товарная ферма ТОО "СП "Первомайский" была построена в рамках Государственной программы форсированного индустриально–инновационного развития. Производственная мощность предприятия составляет 8 тонн молочной продукции в сутки, с расширением на 16 тонн. На ферме созданы 82 рабочих места.

Президент также посетил детский сад "Мирас", построенный на средства ТОО "Тенгизшевройл".
"Во время посещения Глава государства ознакомился с деятельностью детского сада и побывал в группе "Ботакан". В детском саду воспитываются дети двух–шести лет по программе Монтессори и начальной школы Международного бакалавриата по интеграционной системе", – сообщает пресс-служба.

Образовательное учреждение оснащено музыкальными, спортивными и танцевальными залами, игровыми площадками, библиотекой, центром казахской культуры, кабинетами английского и русского языка, прикладного искусства, соответствующими международным стандартам. Всего в 16 группах детского сада воспитываются 350 детей.

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